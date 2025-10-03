https://crimea.ria.ru/20251003/v-krymu-retsidivist-nasmert-izbil-sokamernika---prigovor-1149936790.html

В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110268/34/1102683492_0:177:4995:2987_1920x0_80_0_0_a4f7be8d83e209ad3d7763449aff84a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму рецидивист вместе с двумя сокамерниками насмерть избил третьего и получил 8,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает в пятницу Верховный суд РК.По данным пресс-службы, инцидент произошел в апреле прошлого года в помещении камеры следственного изолятора, где потерпевший и скончался от побоев."При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции", – сообщили в пресс-службе суда.Материалы в отношении двух других участников избиения выделены в отдельное производство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатиеЖитель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого6,5 лет "строгача": ялтинец отправится в колонию за смертельное избиение

