В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор
В Крыму рецидивист вместе с двумя сокамерниками насмерть избил третьего и получил 8,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает в пятницу Верховный суд РК. РИА Новости Крым, 03.10.2025
верховный суд крыма
приговор
убийство
крым
новости крыма
закон и право
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму рецидивист вместе с двумя сокамерниками насмерть избил третьего и получил 8,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает в пятницу Верховный суд РК.По данным пресс-службы, инцидент произошел в апреле прошлого года в помещении камеры следственного изолятора, где потерпевший и скончался от побоев."При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции", – сообщили в пресс-службе суда.Материалы в отношении двух других участников избиения выделены в отдельное производство.
верховный суд крыма, приговор, убийство, крым, новости крыма, закон и право
В Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговор

Житель Крыма получил большой срок за смертельное избиение сокамерника – суд

11:32 03.10.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Крыму рецидивист вместе с двумя сокамерниками насмерть избил третьего и получил 8,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает в пятницу Верховный суд РК.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в апреле прошлого года в помещении камеры следственного изолятора, где потерпевший и скончался от побоев.
Отягчающим обстоятельством стало то, что фигурант уже имел судимость за совершение тяжкого преступления. В итоге суд первой инстанции приговорил его к 8 годам лишения свободы. Но поскольку подсудимый избил сокамерника до вынесения в отношения него приговора по другому делу, по совокупности он получил 8,5 лет колонии строго режима.
"При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение сторон, оставил без изменения приговор суда первой инстанции", – сообщили в пресс-службе суда.
Материалы в отношении двух других участников избиения выделены в отдельное производство.
Верховный суд КрымаПриговорУбийствоКрымНовости КрымаЗакон и право
 
