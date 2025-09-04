https://crimea.ria.ru/20250904/zhitel-sevastopolya-chut-ne-zarezal-invalida-v-pyanoy-ssore-1149209342.html

Житель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 54-летний житель Севастополя едва не зарезал инвалида, в жилище которого распивал спиртное по приглашению случайной знакомой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, теперь злоумышленника ждет суд.В ходе потасовки обвиняемый взялся за нож и ударил им оппонента. Несмотря на то, что потерпевший является инвалидом, он смог оттолкнуть нападавшего, вышел в подъезд и попросил о помощи.Злоумышленника задержали на месте происшествия, он помещен под стражу, расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте мужчина напал с туристическим ножом на незнакомцаКерчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомогоВ Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежал

