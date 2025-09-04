Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре
Житель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре
Житель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Житель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре
54-летний житель Севастополя едва не зарезал инвалида, в жилище которого распивал спиртное по приглашению случайной знакомой. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 54-летний житель Севастополя едва не зарезал инвалида, в жилище которого распивал спиртное по приглашению случайной знакомой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, теперь злоумышленника ждет суд.В ходе потасовки обвиняемый взялся за нож и ударил им оппонента. Несмотря на то, что потерпевший является инвалидом, он смог оттолкнуть нападавшего, вышел в подъезд и попросил о помощи.Злоумышленника задержали на месте происшествия, он помещен под стражу, расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.
Житель Севастополя чуть не зарезал инвалида в пьяной ссоре

Житель Севастополя пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. 54-летний житель Севастополя едва не зарезал инвалида, в жилище которого распивал спиртное по приглашению случайной знакомой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, теперь злоумышленника ждет суд.

"По версии следствия, обвиняемый познакомился на улице с женщиной, которая пригласила его домой к своему другу. Там они совместно употребляли спиртные напитки, однако позже между хозяином жилища и гостем произошел конфликт, который перерос в драку", – сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе потасовки обвиняемый взялся за нож и ударил им оппонента. Несмотря на то, что потерпевший является инвалидом, он смог оттолкнуть нападавшего, вышел в подъезд и попросил о помощи.
Злоумышленника задержали на месте происшествия, он помещен под стражу, расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.
