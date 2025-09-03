https://crimea.ria.ru/20250903/v-yalte-muzhchina-napal-na-neznakomtsa-s-turisticheskim-nozhom-1149183687.html
В Ялте мужчина напал на незнакомца с туристическим ножом
В Ялте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на незнакомого мужчину, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Ялте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на незнакомого мужчину, сообщают в прокуратуре Крыма.Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуЖитель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссорыЖитель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
17:48 03.09.2025 (обновлено: 17:49 03.09.2025)