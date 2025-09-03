Рейтинг@Mail.ru
В Ялте мужчина напал на незнакомца с туристическим ножом - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Ялте мужчина напал на незнакомца с туристическим ножом
В Ялте мужчина напал на незнакомца с туристическим ножом - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Ялте мужчина напал на незнакомца с туристическим ножом
В Ялте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на незнакомого мужчину, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Ялте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на незнакомого мужчину, сообщают в прокуратуре Крыма.Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что в селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений.
В Ялте мужчина напал на незнакомца с туристическим ножом

Житель Ялты предстанет перед судом за нападение на незнакомца с туристическим ножом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Ялте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на незнакомого мужчину, сообщают в прокуратуре Крыма.
"По версии органа дознания, 12 июля 2025 года обвиняемый, используя малозначительный повод, нанес незнакомцу несколько ударов складным туристическим ножом", – говорится в публикации.
Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина зарезал свою мать и 23-летнего брата. Оба скончались на месте от полученных ранений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
Житель Ленинского района Крыма убил мать и брата во время ссоры
 
