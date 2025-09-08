Рейтинг@Mail.ru
Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
В Крыму житель Джнакойского района нанес смертельные травмы своему знакомому, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T10:40
2025-09-08T10:40
крым
новости крыма
происшествия
убийство
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму житель Джнакойского района нанес смертельные травмы своему знакомому, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает прокуратура РК. Инцидент произошел вечером 3 сентября 2025 года. Двое местных жителей распивали спиртные напитки в одном из садоводческих товариществ. В ходе внезапной ссоры один из них молотком забил насмерть другого.
крым, новости крыма, происшествия, убийство, прокуратура республики крым
Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого

Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого - прокуратура Крыма

10:40 08.09.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМолоток в руках работников правоохранительных органов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму житель Джнакойского района нанес смертельные травмы своему знакомому, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает прокуратура РК.
Инцидент произошел вечером 3 сентября 2025 года. Двое местных жителей распивали спиртные напитки в одном из садоводческих товариществ. В ходе внезапной ссоры один из них молотком забил насмерть другого.
"Мужчина задержан работниками органов внутренних дел. Прокурор поддержал ходатайство следователя об избрании жителю района  меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
КрымНовости КрымаПроисшествияУбийствоПрокуратура Республики Крым
 
