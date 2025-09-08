https://crimea.ria.ru/20250908/zhitel-dzhankoyskogo-rayona-molotkom--zabil-nasmert-znakomogo-1149279421.html
Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
В Крыму житель Джнакойского района нанес смертельные травмы своему знакомому, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму житель Джнакойского района нанес смертельные травмы своему знакомому, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает прокуратура РК. Инцидент произошел вечером 3 сентября 2025 года. Двое местных жителей распивали спиртные напитки в одном из садоводческих товариществ. В ходе внезапной ссоры один из них молотком забил насмерть другого.
