Спил двухсотлетнего каштана-памятника природы просят отдать в музей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Спил погибшего пятиствольного каштана – памятника природы регионального значения – необходимо передать в музей. В этом уверен крымский экскурсовод и краевед Иван Коваленко.Ранее появилась информация, что пятиствольный каштан, посаженный в 1829 году в Симферополе и объявленный в 1972 году ботаническим памятником природы, пришлось срубить из-за поразившей дерево болезни.Дерево росло на территории бывшего имения Карла Федоровича Мильгаузена - врача, который в 1820-х годах был отправлен в Таврическую губернию по специальному поручению государя-императора Александра I."На окраине Симферополя он разбивает себе большое имение и строит дом, который и сейчас является, по большому счету, самой старой усадьбой 1820-х годов на территории Симферополя. Это сейчас жилой дом, там живут много семей. Он сажает в одну лунку семь ядер каштана по количеству членов его семьи. Два ростка не вышло, а пять срослись в одно мощное дерево", - рассказал краевед.По его словам, каштан видели такие знаменитости как Айвазовский, композитор Серов, Белинский, Щепкин и другие.При этом, считает спикер радиостанции, даже сухое дерево могло бы стать прекрасным экскурсионным и мемориальным объектом, если бы его не спилили."Его можно было бы действительно опилить и оставить ствол, специальным приспособлением его укрепить, потому что в мире много таких примеров, когда сухое дерево стоит как памятник. Например, самое известное в мире дерево - Мамврийский дуб, где якобы праотцу Аврааму явился Господь. Он находится в Палестине. Или в заповеднике в США несколько старых секвой, возраст которых около 3000 лет. Они сухие, просто огороженные. Их показывают как памятник природы", - с сожалением сказал эксперт.Иван Коваленко рассказал, что у погибшего дерева на территории Крыма растут потомки. Несколько лет назад Иван взял от каштана Мильгаузена два ядра и посадил их в своем дворе, затем пересадив у своих родителей в пригороде Симферополя и второй – около исторического дома ученого Кеслера в селе Лозовое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублейНовые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонтаСуворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России

