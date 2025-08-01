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Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России
Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T21:37
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крым
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история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования граждан. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Номинантами конкурса стали 70 уникальных исторических природных раритета, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус "Памятник живой природы".Победителем конкурса стала "бабушка Ива" из Белокалитвинского района Ростовской области (37 549 голосов). На втором месте – Шумерлинский дуб из Чувашии, набравший 25 532 голоса. На третьем месте – суворовский дуб из Крыма с 7 775 голосами.Суворовский дуб находится вблизи села Яблочное Белогорского района и является памятником природы регионального значения. Его высота – 18 метров, окружность ствола – более 10 метров. Его возраст оценивают как минимум в 800 лет. По легенде, в 1777 году под этим дубом великий русский полководец Александр Суворов вел переговоры с представителями турецкого султана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250716/uchtut-kazhdoe-derevo-kak-budut-stroit-novye-vodokhranilischa-v-krymu-1147982844.html
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крым, белогорский район, новости крыма, история
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России

Суворовский дуб в Крыму вошёл в тройку победителей конкурса Российское дерево года"

21:37 01.08.2025 (обновлено: 21:43 01.08.2025)
 
© Правительство Республик КрымСуворовский дуб в Крыму
Суворовский дуб в Крыму
© Правительство Республик Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования граждан. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
Номинантами конкурса стали 70 уникальных исторических природных раритета, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус "Памятник живой природы".
Победителем конкурса стала "бабушка Ива" из Белокалитвинского района Ростовской области (37 549 голосов). На втором месте – Шумерлинский дуб из Чувашии, набравший 25 532 голоса. На третьем месте – суворовский дуб из Крыма с 7 775 голосами.
Суворовский дуб находится вблизи села Яблочное Белогорского района и является памятником природы регионального значения. Его высота – 18 метров, окружность ствола – более 10 метров. Его возраст оценивают как минимум в 800 лет. По легенде, в 1777 году под этим дубом великий русский полководец Александр Суворов вел переговоры с представителями турецкого султана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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