https://crimea.ria.ru/20250801/suvorovskiy-dub-v-krymu-voshel-v-troyku-glavnykh-derevev-rossii-1148430768.html
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России
Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T21:37
2025-08-01T21:37
2025-08-01T21:43
крым
белогорский район
новости крыма
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146491597_0:481:1100:1100_1920x0_80_0_0_685ade3ac2108abd18a7beaf56da0714.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования граждан. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Номинантами конкурса стали 70 уникальных исторических природных раритета, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус "Памятник живой природы".Победителем конкурса стала "бабушка Ива" из Белокалитвинского района Ростовской области (37 549 голосов). На втором месте – Шумерлинский дуб из Чувашии, набравший 25 532 голоса. На третьем месте – суворовский дуб из Крыма с 7 775 голосами.Суворовский дуб находится вблизи села Яблочное Белогорского района и является памятником природы регионального значения. Его высота – 18 метров, окружность ствола – более 10 метров. Его возраст оценивают как минимум в 800 лет. По легенде, в 1777 году под этим дубом великий русский полководец Александр Суворов вел переговоры с представителями турецкого султана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250716/uchtut-kazhdoe-derevo-kak-budut-stroit-novye-vodokhranilischa-v-krymu-1147982844.html
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146491597_0:198:1100:1023_1920x0_80_0_0_99ed7f4fd1c094732a2a5cde4af6ee39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, белогорский район, новости крыма, история
Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России
Суворовский дуб в Крыму вошёл в тройку победителей конкурса Российское дерево года"
21:37 01.08.2025 (обновлено: 21:43 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования граждан. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
Номинантами конкурса стали 70 уникальных исторических природных раритета, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус "Памятник живой природы".
Победителем конкурса стала "бабушка Ива" из Белокалитвинского района Ростовской области (37 549 голосов). На втором месте – Шумерлинский дуб из Чувашии, набравший 25 532 голоса. На третьем месте – суворовский дуб из Крыма с 7 775 голосами.
Суворовский дуб находится вблизи села Яблочное Белогорского района и является памятником природы регионального значения. Его высота – 18 метров, окружность ствола – более 10 метров. Его возраст оценивают как минимум в 800 лет. По легенде, в 1777 году под этим дубом великий русский полководец Александр Суворов вел переговоры с представителями турецкого султана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.