https://crimea.ria.ru/20250801/suvorovskiy-dub-v-krymu-voshel-v-troyku-glavnykh-derevev-rossii-1148430768.html

Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России

Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Суворовский дуб в Крыму вошел в тройку главных деревьев России

Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T21:37

2025-08-01T21:37

2025-08-01T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Растущий в Белогорском районе Крыма знаменитый Суворовский дуб занял третье место в национальном конкурсе "Российское дерево года" по итогам онлайн-голосования граждан. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.Номинантами конкурса стали 70 уникальных исторических природных раритета, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и носящие статус "Памятник живой природы".Победителем конкурса стала "бабушка Ива" из Белокалитвинского района Ростовской области (37 549 голосов). На втором месте – Шумерлинский дуб из Чувашии, набравший 25 532 голоса. На третьем месте – суворовский дуб из Крыма с 7 775 голосами.Суворовский дуб находится вблизи села Яблочное Белогорского района и является памятником природы регионального значения. Его высота – 18 метров, окружность ствола – более 10 метров. Его возраст оценивают как минимум в 800 лет. По легенде, в 1777 году под этим дубом великий русский полководец Александр Суворов вел переговоры с представителями турецкого султана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белогорский район, новости крыма, история