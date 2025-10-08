https://crimea.ria.ru/20251008/krymu-na-vosstanovlenie-lesov-napravyat-180-millionov-rubley-1150047556.html

Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей

Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей

Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T14:41

2025-10-08T14:41

2025-10-08T14:41

крым

сергей аксенов

сохраним лес

леса крыма

финансы

природа

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150047243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87b8b9fc77638a4691c8c068c0032c7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, деньги направят на повышение качества лесовосстановления, формирование запаса семян для высадки новых деревьев и противодействие природным пожарам. Кроме того, в Крыму в рамках федерального проекта планируют построить новые объекты лесного семеноводства, а также обновить 13 действующих лесных питомников и четыре функционирующие в республике теплицы для формирования запаса семян.Он отметил, что в 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс "Белогорское лесное хозяйство" и начаты работы по благоустройству нового питомника "Бахчисарайское лесное хозяйство".Для предупреждения возникновения лесных пожаров и оперативной ликвидации возгораний уже закуплены автоцистерны и малые лесопатрульные модули, специальные автомобили и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, почвообрабатывающие устройства и тралы."Восстановление лесных насаждений, погибших от пожаров, – приоритетная задача для министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и важная часть работы по улучшению экологической обстановки, развитию и поддержанию природного потенциала нашего региона", - заключил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму по обочинам дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Власти надеются, что это поможет бороться со снежными заносами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"Лето в режиме нон-стоп: итоги и работа на перспективуЛес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, сохраним лес, леса крыма, финансы, природа, экология