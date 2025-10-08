Рейтинг@Mail.ru
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/krymu-na-vosstanovlenie-lesov-napravyat-180-millionov-rubley-1150047556.html
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T14:41
2025-10-08T14:41
крым
сергей аксенов
сохраним лес
леса крыма
финансы
природа
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150047243_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87b8b9fc77638a4691c8c068c0032c7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, деньги направят на повышение качества лесовосстановления, формирование запаса семян для высадки новых деревьев и противодействие природным пожарам. Кроме того, в Крыму в рамках федерального проекта планируют построить новые объекты лесного семеноводства, а также обновить 13 действующих лесных питомников и четыре функционирующие в республике теплицы для формирования запаса семян.Он отметил, что в 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс "Белогорское лесное хозяйство" и начаты работы по благоустройству нового питомника "Бахчисарайское лесное хозяйство".Для предупреждения возникновения лесных пожаров и оперативной ликвидации возгораний уже закуплены автоцистерны и малые лесопатрульные модули, специальные автомобили и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, почвообрабатывающие устройства и тралы."Восстановление лесных насаждений, погибших от пожаров, – приоритетная задача для министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и важная часть работы по улучшению экологической обстановки, развитию и поддержанию природного потенциала нашего региона", - заключил Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крыму по обочинам дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Власти надеются, что это поможет бороться со снежными заносами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"Лето в режиме нон-стоп: итоги и работа на перспективуЛес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150047243_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_38eed711f4b171b66561522d4df03ac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, сохраним лес, леса крыма, финансы, природа, экология
Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей

Крым получит 180 миллионов рублей на восстановление лесов и противодействие пожарам

14:41 08.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЛеса Крыма
Леса Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Крым получит больше 180 миллионов рублей до 2028 года на восстановление лесных насаждений в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, деньги направят на повышение качества лесовосстановления, формирование запаса семян для высадки новых деревьев и противодействие природным пожарам.
"С 2020 года в Крыму ведутся работы по созданию полезащитных лесных полос. Такие полосы уже есть в Первомайском районе на площади 300 гектаров, Сакском и Ленинском – по 75 гектаров, Нижнегорском – 58 гектаров. В 2025 году началась плановая реконструкция лесных полос в Советском, Сакском, Белогорском районах", - отметил глава региона в Telegram.
Кроме того, в Крыму в рамках федерального проекта планируют построить новые объекты лесного семеноводства, а также обновить 13 действующих лесных питомников и четыре функционирующие в республике теплицы для формирования запаса семян.
Он отметил, что в 2024 году за счет средств республики был модернизирован тепличный комплекс "Белогорское лесное хозяйство" и начаты работы по благоустройству нового питомника "Бахчисарайское лесное хозяйство".
Для предупреждения возникновения лесных пожаров и оперативной ликвидации возгораний уже закуплены автоцистерны и малые лесопатрульные модули, специальные автомобили и квадроциклы, тракторы, бульдозеры, почвообрабатывающие устройства и тралы.
"Восстановление лесных насаждений, погибших от пожаров, – приоритетная задача для министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и важная часть работы по улучшению экологической обстановки, развитию и поддержанию природного потенциала нашего региона", - заключил Аксенов.
Ранее сообщалось, что в Крыму по обочинам дорог в ноябре специалисты планируют высадить 150 тысяч саженцев. Власти надеются, что это поможет бороться со снежными заносами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму открыта регистрация на третий Зеленый фестиваль на "Тавриде.АРТ"
Лето в режиме нон-стоп: итоги и работа на перспективу
Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
 
КрымСергей АксеновСохраним лесЛеса КрымаФинансыПриродаЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
16:07Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
15:31В Крыму снято ограничение на посещение лесов
15:25ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
15:19Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
14:59Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион
14:54Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым
14:50Россия расторгла соглашение с США об утилизации невоенного плутония
14:41Крыму на восстановление лесов направят 180 миллионов рублей
13:52ВТБ и НСПК запустят новый способ оплаты покупок через персональный QR-код
13:42Получать воду из воздуха пустыни: кто получил Нобелевскую премию по химии
13:33В Крыму пройдет III медиафорум "Журналистика в период СВО"
13:29За сутки Киев потерял еще 1500 солдат в зоне спецоперации
13:19Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ
13:03Новые возможности для юнармейцев: в Крыму подписали масштабное соглашение
Лента новостейМолния