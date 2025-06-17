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Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта
Новые кипарисы высадят на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных. Об этом РИА Новости Крым рассказали в министерстве экологии и природных... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T21:23
2025-06-17T20:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Новые кипарисы высадят на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных. Об этом РИА Новости Крым рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, отвечая на запрос агентства.Там отметили, что к настоящему времени министерством по объекту выдано пять разрешений на снос зеленых насаждений на землях, находящихся в собственности Республики Крым."Разрешено удалить 8 167 экземпляров зеленых насаждений (3 235 – деревьев, 4 932 – кустарников)", – сказано в ответе на запрос.При этом уточняется, что по ряду участков еще выполняются работы по обследованию и детальному анализу проектных решений, поэтому число деревьев и кустарников, подлежащих сносу, может измениться. В минприроды республики провели оценку пород деревьев, которые пришлось или придется удалить из-за расширения трассы."В большинстве случаев удалению подлежат деревья, не относящиеся к ценным видам, такие как ясень, ива, липа, слива, плосковеточник, черешня, груша, вяз и другие. Также сосна, кипарис вечнозеленый горизонтальный, кипарис вечнозеленый пирамидальный, кедр, произрастающие в непосредственной близости от проезжей части, на подпорных стенах и откосах земляного полотна", – говорится в комментарии.Над тем, какие деревья сносить, а какие нет, специальная комиссия работала совместно с общественниками. К сожалению, часть деревьев сохранить не удастся ввиду необходимости реализации проектных решений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и работоспособность конструкций, отметили экологи в ответе агентству. Это, например, устройство дополнительных, разгонных и переходно-скоростных полос, заездных карманов общественного транспорта, устройство различных конструкций для организации системы поверхностного, закрытого и открытого водоотвода в условиях горной местности, подпорных стен и дренажа.При этом часть деревьев, которые ранее предполагалось снести, все же были сохранены, подчеркивают в профильном министерстве. Некоторые удалось сохранить без корректировки проекта, с учетом того, что они будут находиться в полосе постоянного отвода дороги и в дальнейшем потребуется нести затраты на их содержание и уход.В минэкологии заверили, что в обязательном порядке будет производится так называемая компенсационная высадка – на землях Судакского лесничества:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь - Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Окончание ремонта планируется в 2026 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морюКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму
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1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог
Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта

На обочинах вдоль трассы Алушта – Ялта высадят новые кипарисы

21:23 17.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Новые кипарисы высадят на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных. Об этом РИА Новости Крым рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, отвечая на запрос агентства.

"Вдоль автомобильной дороги будут высаживаться зеленые насаждения по видовому составу равноценные либо более ценные удаленным. Преобладающей породой компенсационной высадки вдоль дороги будет выступать кипарис", – ответили в министерстве.

Там отметили, что к настоящему времени министерством по объекту выдано пять разрешений на снос зеленых насаждений на землях, находящихся в собственности Республики Крым.
"Разрешено удалить 8 167 экземпляров зеленых насаждений (3 235 – деревьев, 4 932 – кустарников)", – сказано в ответе на запрос.
При этом уточняется, что по ряду участков еще выполняются работы по обследованию и детальному анализу проектных решений, поэтому число деревьев и кустарников, подлежащих сносу, может измениться.
В минприроды республики провели оценку пород деревьев, которые пришлось или придется удалить из-за расширения трассы.
"В большинстве случаев удалению подлежат деревья, не относящиеся к ценным видам, такие как ясень, ива, липа, слива, плосковеточник, черешня, груша, вяз и другие. Также сосна, кипарис вечнозеленый горизонтальный, кипарис вечнозеленый пирамидальный, кедр, произрастающие в непосредственной близости от проезжей части, на подпорных стенах и откосах земляного полотна", – говорится в комментарии.
Над тем, какие деревья сносить, а какие нет, специальная комиссия работала совместно с общественниками. К сожалению, часть деревьев сохранить не удастся ввиду необходимости реализации проектных решений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и работоспособность конструкций, отметили экологи в ответе агентству. Это, например, устройство дополнительных, разгонных и переходно-скоростных полос, заездных карманов общественного транспорта, устройство различных конструкций для организации системы поверхностного, закрытого и открытого водоотвода в условиях горной местности, подпорных стен и дренажа.
При этом часть деревьев, которые ранее предполагалось снести, все же были сохранены, подчеркивают в профильном министерстве. Некоторые удалось сохранить без корректировки проекта, с учетом того, что они будут находиться в полосе постоянного отвода дороги и в дальнейшем потребуется нести затраты на их содержание и уход.

"Часть зеленых насаждений сохранено путем корректировки проектных решений на отдельных элементах дорожных сооружений, где есть такая возможность (сокращение площади поперечного сечения застенного дренажа, изменение конструкции дренажа, изменение конфигурации отдельных элементов водоотвода, лотков, быстротоков)", – проинформировали в ведомстве.

В минэкологии заверили, что в обязательном порядке будет производится так называемая компенсационная высадка – на землях Судакского лесничества:

"Основными породами для компенсационного озеленения выбраны сосна крымская, кедр ливанский, кипарис вечнозеленый, туя восточная. Срок проведения компенсационных мероприятий – конец 2026 года, количество – 12 588 единиц".

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь - Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Окончание ремонта планируется в 2026 году.
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