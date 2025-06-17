https://crimea.ria.ru/20250617/novye-kiparisy-vysadyat-vdol-trassy-alushta--yalta-posle-remonta-1147260571.html

Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта

Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Новые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонта

Новые кипарисы высадят на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных. Об этом РИА Новости Крым рассказали в министерстве экологии и природных... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T21:23

2025-06-17T21:23

2025-06-17T20:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Новые кипарисы высадят на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных. Об этом РИА Новости Крым рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, отвечая на запрос агентства.Там отметили, что к настоящему времени министерством по объекту выдано пять разрешений на снос зеленых насаждений на землях, находящихся в собственности Республики Крым."Разрешено удалить 8 167 экземпляров зеленых насаждений (3 235 – деревьев, 4 932 – кустарников)", – сказано в ответе на запрос.При этом уточняется, что по ряду участков еще выполняются работы по обследованию и детальному анализу проектных решений, поэтому число деревьев и кустарников, подлежащих сносу, может измениться. В минприроды республики провели оценку пород деревьев, которые пришлось или придется удалить из-за расширения трассы."В большинстве случаев удалению подлежат деревья, не относящиеся к ценным видам, такие как ясень, ива, липа, слива, плосковеточник, черешня, груша, вяз и другие. Также сосна, кипарис вечнозеленый горизонтальный, кипарис вечнозеленый пирамидальный, кедр, произрастающие в непосредственной близости от проезжей части, на подпорных стенах и откосах земляного полотна", – говорится в комментарии.Над тем, какие деревья сносить, а какие нет, специальная комиссия работала совместно с общественниками. К сожалению, часть деревьев сохранить не удастся ввиду необходимости реализации проектных решений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и работоспособность конструкций, отметили экологи в ответе агентству. Это, например, устройство дополнительных, разгонных и переходно-скоростных полос, заездных карманов общественного транспорта, устройство различных конструкций для организации системы поверхностного, закрытого и открытого водоотвода в условиях горной местности, подпорных стен и дренажа.При этом часть деревьев, которые ранее предполагалось снести, все же были сохранены, подчеркивают в профильном министерстве. Некоторые удалось сохранить без корректировки проекта, с учетом того, что они будут находиться в полосе постоянного отвода дороги и в дальнейшем потребуется нести затраты на их содержание и уход.В минэкологии заверили, что в обязательном порядке будет производится так называемая компенсационная высадка – на землях Судакского лесничества:Капитальный ремонт автомобильной дороги "Граница с Украиной - Симферополь - Алушта – Ялта" выполняется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Ремонт, помимо дорожного полотна, включает реконструкцию автобусных павильонов, установку светофоров, новых перил. Также сообщали, что будет обновлен участок контактной троллейбусной сети. Окончание ремонта планируется в 2026 году. Читайте также на РИА Новости Крым:Серпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морюКак продвигается строительство дороги на Судак в Крыму

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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