Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список

10.10.2025

Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список

Утром в пятницу бензин в Крыму есть на 79 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 10.10.2025

2025-10-10T08:03

2025-10-10T08:03

2025-10-10T08:12

крым

азс

топливо

топливо в крыму

бензин

юрий гоцанюк

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Утром в пятницу бензин в Крыму есть на 79 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Согласно опубликованному списку, бензин марки Аи-92 есть на заправках в Алуште, Алупке, Армянске, Бахчисарае и районе , Белогорске и районе, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском районах, Красноперекопске, Симферополе и в пригороде, в Советском и Черноморском районах, Судаке, Ялте и Феодосии. Аи-95 можно заправиться в Евпатории, Красноперекопске, Симферополе и ЯЛте.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2025

Новости

ru-RU

