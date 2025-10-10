Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список - РИА Новости Крым, 10.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251010/benzin-v-krymu-v-pyatnitsu-mozhno-kupit-na-79-zapravkakh--spisok-1150096443.html
Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список
Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список
Утром в пятницу бензин в Крыму есть на 79 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 10.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Утром в пятницу бензин в Крыму есть на 79 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Согласно опубликованному списку, бензин марки Аи-92 есть на заправках в Алуште, Алупке, Армянске, Бахчисарае и районе , Белогорске и районе, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском районах, Красноперекопске, Симферополе и в пригороде, в Советском и Черноморском районах, Судаке, Ялте и Феодосии. Аи-95 можно заправиться в Евпатории, Красноперекопске, Симферополе и ЯЛте.Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251008/rossiyskie-npz-uvelichili-vypusk-topliva-kak-reshayutsya-voprosy-s-dostavkoy-1150052921.html
Бензин в Крыму в пятницу можно купить на 79 заправках – список

Бензин в Крыму в пятницу есть в продаже на 79 АЗС – власти

08:03 10.10.2025 (обновлено: 08:12 10.10.2025)
 
© РИА Новости КрымАвтомобиль на заправке
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Утром в пятницу бензин в Крыму есть на 79 автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 79 автозаправочных станциях Крыма", - написал он в Telegram.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаГде в Крыму можно заправиться бензином 10 октября 2025
Где в Крыму можно заправиться бензином 10 октября 2025
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Где в Крыму можно заправиться бензином 10 октября 2025
Согласно опубликованному списку, бензин марки Аи-92 есть на заправках в Алуште, Алупке, Армянске, Бахчисарае и районе , Белогорске и районе, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском районах, Красноперекопске, Симферополе и в пригороде, в Советском и Черноморском районах, Судаке, Ялте и Феодосии.
Аи-95 можно заправиться в Евпатории, Красноперекопске, Симферополе и ЯЛте.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
НПЗ
8 октября, 16:38
Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
 
КрымАЗСТопливоТопливо в КрымуБензинЮрий ГоцанюкНовости КрымаОбщество
 
