Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист
Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист
В США журналистика фактически перестала существовать, ее заменили составляемые Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) тексты, которые тиражируют ведущие РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T19:47
2025-10-09T20:04
iii медиафорум "журналистика в период сво"
сми
сша
журналистика
мнения
новости
нато
европейский союз (ес)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В США журналистика фактически перестала существовать, ее заменили составляемые Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) тексты, которые тиражируют ведущие СМИ и Белый дом. Такое мнение высказал переехавший в Крым американский независимый режиссер-документалист, основатель Клуба друзей Крыма в США Реджис Тремблей на круглом столе в рамках Медиафорума "Журналистика в период СВО". По его словам, большинство новостей сегодня в информационном поле Запада – это пропаганда, исходящая из США, ЕС и НАТО. Многие люди это осознают, поэтому в США доверие к СМИ находится на рекордно низком уровне – всего 28%, отметил документалист. Тремблей констатировал, что в Америке больше нет свободы медиа, а те, кто решается высказать отличную от мейнстримной точку зрения, рискует моментально потерять работу.В Симферополе проходит III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.В рамках форума в Крымском федеральном университете имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака.Также на медиафоруме презентовали спецпроект РИА Новости Крым о ветеранах спецоперации "Новая жизнь после СВО".Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
1920
1920
true
Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист

В США журналистику заменили тексты из ЦРУ – американский документалист Тремблей

19:47 09.10.2025 (обновлено: 20:04 09.10.2025)
 
© AFP 2017 / Saul LoebШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В США журналистика фактически перестала существовать, ее заменили составляемые Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) тексты, которые тиражируют ведущие СМИ и Белый дом. Такое мнение высказал переехавший в Крым американский независимый режиссер-документалист, основатель Клуба друзей Крыма в США Реджис Тремблей на круглом столе в рамках Медиафорума "Журналистика в период СВО".

"Журналистики в Америке сегодня не существует. Вот уже несколько лет все ведущие американские СМИ, Госдепартамент США и пресс-секретарь (президента США Дональда) Трампа просто зачитывают тексты, которые им передали из ЦРУ", – сказал Тремблей.

По его словам, большинство новостей сегодня в информационном поле Запада – это пропаганда, исходящая из США, ЕС и НАТО.
Многие люди это осознают, поэтому в США доверие к СМИ находится на рекордно низком уровне – всего 28%, отметил документалист.
Тремблей констатировал, что в Америке больше нет свободы медиа, а те, кто решается высказать отличную от мейнстримной точку зрения, рискует моментально потерять работу.
В Симферополе проходит III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.
В рамках форума в Крымском федеральном университете имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака.
Также на медиафоруме презентовали спецпроект РИА Новости Крым о ветеранах спецоперации "Новая жизнь после СВО".
Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
III Медиафорум "Журналистика в период СВО"СМИСШАЖурналистикаМненияНовостиНАТОЕвропейский Союз (ЕС)
 
