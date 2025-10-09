https://crimea.ria.ru/20251009/v-ssha-zhurnalistika-perestala-suschestvovat--amerikanskiy-dokumentalist--1150087578.html

Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист

Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист - РИА Новости Крым, 09.10.2025

Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист

В США журналистика фактически перестала существовать, ее заменили составляемые Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) тексты, которые тиражируют ведущие РИА Новости Крым, 09.10.2025

2025-10-09T19:47

2025-10-09T19:47

2025-10-09T20:04

iii медиафорум "журналистика в период сво"

сми

сша

журналистика

мнения

новости

нато

европейский союз (ес)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111319/14/1113191425_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_489de5360dadd2fadb9ea1b2655b22fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В США журналистика фактически перестала существовать, ее заменили составляемые Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) тексты, которые тиражируют ведущие СМИ и Белый дом. Такое мнение высказал переехавший в Крым американский независимый режиссер-документалист, основатель Клуба друзей Крыма в США Реджис Тремблей на круглом столе в рамках Медиафорума "Журналистика в период СВО". По его словам, большинство новостей сегодня в информационном поле Запада – это пропаганда, исходящая из США, ЕС и НАТО. Многие люди это осознают, поэтому в США доверие к СМИ находится на рекордно низком уровне – всего 28%, отметил документалист. Тремблей констатировал, что в Америке больше нет свободы медиа, а те, кто решается высказать отличную от мейнстримной точку зрения, рискует моментально потерять работу.В Симферополе проходит III Медиафорум "Журналистика в период СВО", мероприятие посвящено актуальной теме работы журналистов в период проведения специальной военной операции и в условиях глобальной информационной войны. В работе медиафорума принимают участие представители органов власти, руководители крымских СМИ, журналисты, политические деятели, медиаэксперты, политологи, философы, историки.В рамках форума в Крымском федеральном университете имени Вернадского открыли мемориальную доску в честь погибшего военного корреспондента Александра Федорчака.Также на медиафоруме презентовали спецпроект РИА Новости Крым о ветеранах спецоперации "Новая жизнь после СВО".Соорганизатором мероприятия выступает региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

iii медиафорум "журналистика в период сво", сми, сша, журналистика, мнения, новости, нато, европейский союз (ес)