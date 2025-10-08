Рейтинг@Mail.ru
Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО
В Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил работы и присвоил деньги людей. Крымчане обратились за помощью в Следственный комитет России. По данным ведомства, пострадавшие заключили договоры с подрядной организацией в прошлом году и оплатили услуги, в том числе с использованием льготных ипотечных средств. Однако застройщик не выполнил обязательства в срок и прекратил строительные работы.Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю провело процессуальную проверку. В органах внутренних дел расследуется уголовно дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования.Ранее сообщалось, что жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе
крым, мошенничество, жилье, общество, новости крыма, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю
Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО

В Крыму застройщик присвоил деньги многодетных и участников СВО на строительство домов

12:16 08.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил работы и присвоил деньги людей. Крымчане обратились за помощью в Следственный комитет России.
По данным ведомства, пострадавшие заключили договоры с подрядной организацией в прошлом году и оплатили услуги, в том числе с использованием льготных ипотечных средств. Однако застройщик не выполнил обязательства в срок и прекратил строительные работы.

"Обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен", – рассказали в ведомстве.

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю провело процессуальную проверку. В органах внутренних дел расследуется уголовно дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования.
Ранее сообщалось, что жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществе
