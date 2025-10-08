https://crimea.ria.ru/20251008/zastroyschik-v-krymu-ostavil-bez-zhilya-mnogodetnye-semi-i-uchastnikov-svo-1150042977.html

Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО

Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Застройщик в Крыму оставил без жилья многодетные семьи и участников СВО

В Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В Крыму предприниматель обманул многодетные семьи и участников СВО при строительстве частных жилых домов. Получив оплату за возведение жилья, он прекратил работы и присвоил деньги людей. Крымчане обратились за помощью в Следственный комитет России. По данным ведомства, пострадавшие заключили договоры с подрядной организацией в прошлом году и оплатили услуги, в том числе с использованием льготных ипотечных средств. Однако застройщик не выполнил обязательства в срок и прекратил строительные работы.Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю провело процессуальную проверку. В органах внутренних дел расследуется уголовно дело. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования.Ранее сообщалось, что жительница крымской столицы собрала 4,3 млн "членских вносов" в обмен на ложные обещания о выделении участков в садовом товариществеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублейБастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в КерчиМногодетная семья из Севастополя лишилась наследственного жилья

