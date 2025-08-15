https://crimea.ria.ru/20250815/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-o-moshennichestve-zastroyschika-v-kerchi-1148754559.html
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по расследованию дела о мошенничестве одного из застройщиков в Керчи,... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T19:41
2025-08-15T19:41
2025-08-15T19:42
крым
керчь
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
жилье
жилье в крыму
новости крыма
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558437_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_02d18fd4902e4413a751645bacc7319f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по расследованию дела о мошенничестве одного из застройщиков в Керчи, сообщает информационный центр СК РФ.Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю по данному факту расследует уголовное дело.Заявительница вновь обратилась в Информационный центр СК, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств дела.Бастрыкин затребовал у руководства Главного следственного управления повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558437_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_dd5ceff985ce0554d5f8314c181ddf12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, новости крыма, мошенничество
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о мошенничестве застройщика в Крыму
19:41 15.08.2025 (обновлено: 19:42 15.08.2025)