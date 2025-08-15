https://crimea.ria.ru/20250815/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-o-moshennichestve-zastroyschika-v-kerchi-1148754559.html

Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи

Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по расследованию дела о мошенничестве одного из застройщиков в Керчи,... РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T19:41

2025-08-15T19:41

2025-08-15T19:42

крым

керчь

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

жилье

жилье в крыму

новости крыма

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558437_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_02d18fd4902e4413a751645bacc7319f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по расследованию дела о мошенничестве одного из застройщиков в Керчи, сообщает информационный центр СК РФ.Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю по данному факту расследует уголовное дело.Заявительница вновь обратилась в Информационный центр СК, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств дела.Бастрыкин затребовал у руководства Главного следственного управления повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, новости крыма, мошенничество