Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-o-moshennichestve-zastroyschika-v-kerchi-1148754559.html
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по расследованию дела о мошенничестве одного из застройщиков в Керчи,... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T19:41
2025-08-15T19:42
крым
керчь
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
жилье
жилье в крыму
новости крыма
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558437_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_02d18fd4902e4413a751645bacc7319f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по расследованию дела о мошенничестве одного из застройщиков в Керчи, сообщает информационный центр СК РФ.Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю по данному факту расследует уголовное дело.Заявительница вновь обратилась в Информационный центр СК, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств дела.Бастрыкин затребовал у руководства Главного следственного управления повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143558437_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_dd5ceff985ce0554d5f8314c181ddf12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, новости крыма, мошенничество
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи

Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о мошенничестве застройщика в Крыму

19:41 15.08.2025 (обновлено: 19:42 15.08.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаЖилой дом в Керчи
Жилой дом в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по расследованию дела о мошенничестве одного из застройщиков в Керчи, сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее в ведомство обратилась жительница Крыма. Четыре года назад она в числе других граждан заключила с одним из жилищно-строительных кооперативов договор и передала ему крупную сумму для покупки квартиры. Однако застройщик присвоил деньги и свои обязательства не исполнил. Многочисленные обращения пострадавших в различные инстанции результатов не принесли.
Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю по данному факту расследует уголовное дело.
Заявительница вновь обратилась в Информационный центр СК, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств дела.
Бастрыкин затребовал у руководства Главного следственного управления повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе трое застройщиков обманули вкладчиков на 90 млн рублей
Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей
 
КрымКерчьГСУ СК России по Крыму и СевастополюСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинЖильеЖилье в КрымуНовости КрымаМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:04В Севастополе спасли туриста с рваной раной ноги
19:53Объем жилья по разрешениям на строительство превысил 170 млн "квадратов"
19:41Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве застройщика в Керчи
19:21"Удар" по рынку в Сумах – провокация Киева перед встречей Путина и Трампа
19:06Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные последнего часа
18:53Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные
18:20Больше 200 человек эвакуировали из горящего спорткомплекса в Краснодаре
17:57Трамп принял приглашение Лукашенко приехать в Минск
17:50Аксенов наградил спасшую Зубкова сотрудницу "Тайгана" Татьяну Алексагину
17:14В Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны
16:55Четыре мирных жителя погибли и 48 ранены за сутки в приграничье РФ
16:38Самая тяжелая победа Суворова: как французскую армию разгромили при Нови
16:08Украина не получит гарантии безопасности в формате НАТО – Трамп
15:405 человек погибли и более 100 ранены в результате ЧП в Рязанской области
15:39Утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров нет
15:16В Крыму заявили о временных трудностях с доставкой бензина в регион
14:52Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
14:42Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков
14:32Число погибших в пожаре на предприятии в Рязанской области выросло
14:19Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
Лента новостейМолния