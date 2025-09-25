Рейтинг@Mail.ru
Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей
Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей
Житель Севастополя получил шесть с половиной лет колонии общего режима за аферы в строительной сфере: он брал деньги с желающих обзавестись новым жильем в... РИА Новости Крым, 25.09.2025
новости севастополя
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
мошенничество
суд
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил шесть с половиной лет колонии общего режима за аферы в строительной сфере: он брал деньги с желающих обзавестись новым жильем в регионе, однако строить дом заведомо не планировал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Еще в декабре 2018 года 45-летний севастополец заключил с жителем Омской области предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Он пообещал построить многоквартирный жилой дом в одном из СНТ региона. Покупатель думал, что станет собственником квартиры в этом доме, и передал аферисту 1,1 млн рублей, уточнили в ведомстве.Однако земельный участок, на котором предполагалось строительство, предназначен для садоводства и строительство многоэтажки на запрещено, о чем знал аферист, добавили в пресс-службе.Ранее этот же "делец" был признан виновным в совершении аналогичных преступлений в отношении иных лиц и уже отбывает наказание в виде лишения свободы. С учетом этого обстоятельства суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, добавили в прокуратуре.
Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей

Житель Севастополя получил шесть лет за "игру" в строителя многоквартирного жилья

18:07 25.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил шесть с половиной лет колонии общего режима за аферы в строительной сфере: он брал деньги с желающих обзавестись новым жильем в регионе, однако строить дом заведомо не планировал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Еще в декабре 2018 года 45-летний севастополец заключил с жителем Омской области предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Он пообещал построить многоквартирный жилой дом в одном из СНТ региона. Покупатель думал, что станет собственником квартиры в этом доме, и передал аферисту 1,1 млн рублей, уточнили в ведомстве.
Однако земельный участок, на котором предполагалось строительство, предназначен для садоводства и строительство многоэтажки на запрещено, о чем знал аферист, добавили в пресс-службе.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.

Ранее этот же "делец" был признан виновным в совершении аналогичных преступлений в отношении иных лиц и уже отбывает наказание в виде лишения свободы. С учетом этого обстоятельства суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, добавили в прокуратуре.
