https://crimea.ria.ru/20250925/sevastopolets-pod-vidom-zastroyschika-pokhitil-u-omicha-million-rubley-1149734769.html

Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей

Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей - РИА Новости Крым, 25.09.2025

Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей

Житель Севастополя получил шесть с половиной лет колонии общего режима за аферы в строительной сфере: он брал деньги с желающих обзавестись новым жильем в... РИА Новости Крым, 25.09.2025

2025-09-25T18:07

2025-09-25T18:07

2025-09-25T18:07

новости севастополя

севастополь

происшествия

прокуратура города севастополя

мошенничество

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_5c05e54d97d1a28d721ab98d583d5066.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Житель Севастополя получил шесть с половиной лет колонии общего режима за аферы в строительной сфере: он брал деньги с желающих обзавестись новым жильем в регионе, однако строить дом заведомо не планировал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.Еще в декабре 2018 года 45-летний севастополец заключил с жителем Омской области предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Он пообещал построить многоквартирный жилой дом в одном из СНТ региона. Покупатель думал, что станет собственником квартиры в этом доме, и передал аферисту 1,1 млн рублей, уточнили в ведомстве.Однако земельный участок, на котором предполагалось строительство, предназначен для садоводства и строительство многоэтажки на запрещено, о чем знал аферист, добавили в пресс-службе.Ранее этот же "делец" был признан виновным в совершении аналогичных преступлений в отношении иных лиц и уже отбывает наказание в виде лишения свободы. С учетом этого обстоятельства суд назначил ему 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, добавили в прокуратуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого домаПродавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налоговАфера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, мошенничество, суд, приговор