Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ

Севастополец получил 15 лет за попытку подорвать ж/д мост по заданию СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя планировал подорвать железнодорожный мост в городе по заданию киевских кураторов, его приговорили к 15 годам заключения и штрафу. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.Силовики установили, что 51-летний севастополец посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах ВС РФ, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов.По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить теракт – подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя, уточнили в ведомстве.Содержимое схрона злоумышленник перевез к себе домой, где оно было обнаружено в ходе оперативных мероприятий и изъято силовиками. Кроме того, он завербовал своего знакомого, который также собирал в интересах СБУ данные о расположенных в регионе объектах ПВО для использования при нанесении ракетных ударов.Южный окружной военный суд признал жителя Севастополя виновным в инкриминируемых преступлениях по статьям "Государственная измена", "Приготовление к совершению террористического акта". С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, подсудимый приговорен к 15 годам колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и последующим годом ограничения свободы, а также штрафу в 50 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении завербованного мужчиной сообщника по статье о госизмене в настоящее время рассматривается в Севастопольском городском суде, добавили в силовом ведомстве.Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности. 49-летний мужчина, действовавший под псевдонимом в мессенджере Telegram, размещал комментарии в чатах, где призывал к убийству руководителей страны, сотрудников полиции, а также к подрыву Крымского моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев 12 лет за шпионаж: украинца осудили за "слив" данных об армии России

