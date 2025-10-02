Рейтинг@Mail.ru
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает Центр... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ России по Крыму и Севастополю."Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат побуждение неопределенно широкого круга лиц к террористическим и экстремистским действиям.Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета") УК РФ", - рассказали в ФСБ.Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.
крымский мост
новости крыма, крымский мост, новости севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, антитеррор, суд, приговор, южный окружной военный суд
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста

За призывы к подрыву Крымского моста и терактам житель Севастополя осужден на три года

09:25 02.10.2025 (обновлено: 09:58 02.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 49-летний мужчина, действовавший под псевдонимом Udav Trancheyny в мессенджере Telegram, размещал комментарии в чатах, где призывал к убийству руководителей страны, сотрудников полиции, а также к подрыву Крымского моста.
"Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат побуждение неопределенно широкого круга лиц к террористическим и экстремистским действиям.
Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета") УК РФ", - рассказали в ФСБ.
Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.
