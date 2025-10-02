https://crimea.ria.ru/20251002/zhitel-sevastopolya-prizyval-k-teraktam-i-podryvu-krymskogo-mosta-1149904012.html

Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ России по Крыму и Севастополю."Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат побуждение неопределенно широкого круга лиц к террористическим и экстремистским действиям.Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета") УК РФ", - рассказали в ФСБ.Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 14 лет за госизменуПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен

