https://crimea.ria.ru/20251002/zhitel-sevastopolya-prizyval-k-teraktam-i-podryvu-krymskogo-mosta-1149904012.html
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает Центр... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T09:25
2025-10-02T09:25
2025-10-02T09:58
новости крыма
крымский мост
новости севастополя
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
антитеррор
суд
приговор
южный окружной военный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1530af54a2202fccf0a9b33dbf5b82b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ России по Крыму и Севастополю."Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат побуждение неопределенно широкого круга лиц к террористическим и экстремистским действиям.Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета") УК РФ", - рассказали в ФСБ.Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил 14 лет за госизменуПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be82643f5f2cbdcbb6b5d16e0b00034c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крымский мост, новости севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, антитеррор, суд, приговор, южный окружной военный суд
Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
За призывы к подрыву Крымского моста и терактам житель Севастополя осужден на три года
09:25 02.10.2025 (обновлено: 09:58 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Севастополя, обвиняемому в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, сообщает Центр общественных связей ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, 49-летний мужчина, действовавший под псевдонимом Udav Trancheyny в мессенджере Telegram, размещал комментарии в чатах, где призывал к убийству руководителей страны, сотрудников полиции, а также к подрыву Крымского моста.
"Согласно заключению специалиста, выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат побуждение неопределенно широкого круга лиц к террористическим и экстремистским действиям.
Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета") УК РФ", - рассказали в ФСБ.
Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось
, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: