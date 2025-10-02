https://crimea.ria.ru/20251002/gotovilis-k-teraktu-v-khersonskoy-oblasti-zaderzhany-dvoe-ukraintsev-1149907228.html
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
В Херсонской области задержаны двое украинцев, которые готовились к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержаны двое украинцев, которые готовились к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.По данным силовиков, в августе 2024 года мужчины 54 и 28 лет добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование на территории Украины, где прошли боевую подготовку с целью совершения терактов. Фигуранты задержаны на территории Херсонской области. Они обвиняются по ч. 2 ст. 205.3 Уголовного кодекса РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Сейчас следствие продолжается, правоохранители выявляют все обстоятельства дела и устанавливают преступные связи фигурантов.В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщал ранее начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков. Эксперт отметил, что главная опасность исходит от спецслужб Украины и недружественных государств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подростки из четырех регионов России готовили терактыФеодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаСливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
