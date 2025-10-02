Рейтинг@Mail.ru
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
В Херсонской области задержаны двое украинцев, которые готовились к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержаны двое украинцев, которые готовились к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.По данным силовиков, в августе 2024 года мужчины 54 и 28 лет добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование на территории Украины, где прошли боевую подготовку с целью совершения терактов. Фигуранты задержаны на территории Херсонской области. Они обвиняются по ч. 2 ст. 205.3 Уголовного кодекса РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Сейчас следствие продолжается, правоохранители выявляют все обстоятельства дела и устанавливают преступные связи фигурантов.В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщал ранее начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков. Эксперт отметил, что главная опасность исходит от спецслужб Украины и недружественных государств.
херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, антитеррор, теракт, правосудие, новости, новые регионы россии, уголовный кодекс
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев

В Херсонской области за подготовку к совершению терактов задержаны двое украинцев - ФСБ

21:13 02.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Херсонской области задержаны двое украинцев, которые готовились к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по региону.
По данным силовиков, в августе 2024 года мужчины 54 и 28 лет добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование на территории Украины, где прошли боевую подготовку с целью совершения терактов. Фигуранты задержаны на территории Херсонской области. Они обвиняются по ч. 2 ст. 205.3 Уголовного кодекса РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
"Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы", – сказано в сообщении.
Сейчас следствие продолжается, правоохранители выявляют все обстоятельства дела и устанавливают преступные связи фигурантов.
В Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов, сообщал ранее начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков. Эксперт отметил, что главная опасность исходит от спецслужб Украины и недружественных государств.
Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
Сливал данные о ПВО: в Крыму задержан агент украинской разведки
 
Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияАнтитеррорТерактПравосудиеНовостиНовые регионы РоссииУголовный кодекс
 
