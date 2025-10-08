Рейтинг@Mail.ru
Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
Маломобильные граждане Крыма будут проходить диспансеризацию с стационарных условиях. Для проведения профилактического медицинского осмотра их будут временно... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Маломобильные граждане Крыма будут проходить диспансеризацию с стационарных условиях. Для проведения профилактического медицинского осмотра их будут временно госпитализировать. Об этом сообщили в республиканском минздраве.В республиканском минздраве объяснили, что речь идет о пациентах, которые имеют нарушения здоровья, приводящие к ограничениям жизнедеятельности, выраженным в неспособности к самообслуживанию, в нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе, полной зависимости от других лиц."Срок госпитализации для проведения диспансеризации для таких граждан будет составлять до трех дней. При выявлении заболеваний пациентам будет оказана специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь", – добавили в сообщении.
Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре

Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационарных условиях

© Telegram-канал Минздрава КрымаЗаседание Общественного совета при Минздраве Крыма
Заседание Общественного совета при Минздраве Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Маломобильные граждане Крыма будут проходить диспансеризацию с стационарных условиях. Для проведения профилактического медицинского осмотра их будут временно госпитализировать. Об этом сообщили в республиканском минздраве.
"У маломобильных граждан появится возможность краткосрочной госпитализации в медицинскую организацию для проведения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации", – сказано в сообщении.
В республиканском минздраве объяснили, что речь идет о пациентах, которые имеют нарушения здоровья, приводящие к ограничениям жизнедеятельности, выраженным в неспособности к самообслуживанию, в нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе, полной зависимости от других лиц.
"Срок госпитализации для проведения диспансеризации для таких граждан будет составлять до трех дней. При выявлении заболеваний пациентам будет оказана специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь", – добавили в сообщении.
