https://crimea.ria.ru/20251008/malomobilnye-grazhdane-v-krymu-smogut-proyti-dispanserizatsiyu-v-statsionare-1150055507.html

Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре

Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре

Маломобильные граждане Крыма будут проходить диспансеризацию с стационарных условиях. Для проведения профилактического медицинского осмотра их будут временно... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T20:23

2025-10-08T20:23

2025-10-08T18:47

новости крыма

минздрав крыма

срочные новости крыма

инвалидность

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/08/1150055610_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4206fcb5e39a7bcbfa07378bf81e064a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Маломобильные граждане Крыма будут проходить диспансеризацию с стационарных условиях. Для проведения профилактического медицинского осмотра их будут временно госпитализировать. Об этом сообщили в республиканском минздраве.В республиканском минздраве объяснили, что речь идет о пациентах, которые имеют нарушения здоровья, приводящие к ограничениям жизнедеятельности, выраженным в неспособности к самообслуживанию, в нуждаемости в постоянной посторонней помощи и уходе, полной зависимости от других лиц."Срок госпитализации для проведения диспансеризации для таких граждан будет составлять до трех дней. При выявлении заболеваний пациентам будет оказана специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь", – добавили в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты помогают выявить проблемы с доступной средой в КрымуМастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проектРПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, минздрав крыма, срочные новости крыма, инвалидность, здравоохранение в крыму и севастополе