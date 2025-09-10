Рейтинг@Mail.ru
Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект
Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект
Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект
Новая удобная и современная коляска обойдется почти в миллион рублей. Это дорого. Так что к имеющимся техническим средствам реабилитации люди относятся бережно... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T18:52
2025-09-10T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Новая удобная и современная коляска обойдется почти в миллион рублей. Это дорого. Так что к имеющимся техническим средствам реабилитации люди относятся бережно – вовремя обслуживают и в случае необходимости ремонтируют, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым председатель Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ", депутат Сакского городского совета Сергей Левицкий, отмечая, что мастерская по ремонту технических средств реабилитации очень нужна городу.Сакскому городскому обществу инвалидов "Товарищ" уже больше 30 лет, сейчас в нем состоят больше 200 человек. Здесь можно получить необходимую помощь и поддержку, обучиться или просто пообщаться. Поскольку это общественная организация, то ее финансирование ограниченное, хорошим подспорьем является грантовая помощь. В рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (Фонд президентских грантов) организация получила средства в размере почти пять миллионов рублей. Благодаря этому мастерская продолжит представлять бесплатные услуги для людей с инвалидностью, передвигающихся при помощи различных технических средств реабилитации. Срок реализации проекта – полтора года.И отметил, что за последние пять лет организация выиграла 11 проектов – пять из которых по ФПГ, пять от Минтруда Крыма и один проект коммерческий – совместно с Калининградской региональной общественной организацией инвалидов "Ковчег".Ежедневно мастерскую по ремонту колясок посещает от 5 до 30 человек. В среднем каждый день за помощью к мастерам обращаются 15-20 человек: кому-то просто колеса подкачать, кому-то разобрать редуктор, отремонтировать двигатель или электронику."Помню случай, как к нам обратился пожилой мужчина из Севастополя. У него случилась такая поломка, с которой никто не мог справиться! Он всех объездил, весь интернет перелопатил, но никак не мог установить причину поломки, пока не связался с нашей мастерской. Наши ребята все починили. Оказалось, что проблема была в плате. Наши Ребята разобрали джойстик, достали плату, выявили причину поломки и устранили ее", – рассказывает Левицкий.По его словам, за полтора года через мастерскую прошло около двух тысяч человек. Рабочий день в мастерской длится с 10 до 17 часов, а мастер по вызову работает до 18 часов."Поскольку это уже не первый выигранный нашей организацией проект, то это позволяет нам развивать новые направления. Так, благодаря новому гранду появится 3D-оборудование, будет установлен 3D-принтер для изготовления из пластика необходимых деталей: запчасти на некоторые из инвалидных колясок попадают под санкции, поэтому их удобнее делать на месте", – продолжает собеседник.При этом работать за 3D-принтером также будет колясочник, он уже проходит обучение. Кроме того, в мастерской теперь появятся сварочные работы. Сварщиком также будет трудиться инвалид-колясочник – он будет изготавливать приставки на коляски."Это что-то вроде подставки-прицепика, на которые может встать человек, сопровождающий инвалида, передвигающегося на коляске, и передвигаться вместе с ним", – объясняет руководитель.В штате Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ" шесть сотрудников: три мастера по ремонту колясок, бухгалтер, менеджер, уборщица и руководитель проекта. Из них пятеро – это инвалиды первой группы, все на колясках, уточняет Левицкий.Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал, что в Саках появилась площадка "Фиджитал-игры" для маломобильных граждан. На базе общественной организации инвалидов "Товарищ" учат игре в теннис и дартс. Также можно освоить виртуальную стрельбу из лука и бокс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВО"Знаю чувства пациентов": в Крыму ветеран с ампутацией делает протезы"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Новая удобная и современная коляска обойдется почти в миллион рублей. Это дорого. Так что к имеющимся техническим средствам реабилитации люди относятся бережно – вовремя обслуживают и в случае необходимости ремонтируют, рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым председатель Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ", депутат Сакского городского совета Сергей Левицкий, отмечая, что мастерская по ремонту технических средств реабилитации очень нужна городу.
Сакскому городскому обществу инвалидов "Товарищ" уже больше 30 лет, сейчас в нем состоят больше 200 человек. Здесь можно получить необходимую помощь и поддержку, обучиться или просто пообщаться. Поскольку это общественная организация, то ее финансирование ограниченное, хорошим подспорьем является грантовая помощь. В рамках гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (Фонд президентских грантов) организация получила средства в размере почти пять миллионов рублей. Благодаря этому мастерская продолжит представлять бесплатные услуги для людей с инвалидностью, передвигающихся при помощи различных технических средств реабилитации. Срок реализации проекта – полтора года.

"Наша НКО стала победителем во втором конкурсе 2025 года. Это уже третий проект нашей организации по этой теме (ремонт технических средств реабилитации – ред.), а в целом – это уже пятый проект от Фонда президентских грантов (ФПГ)", – сказал Левицкий.

© Фото Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ"В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации
В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации
© Фото Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ"
В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации
И отметил, что за последние пять лет организация выиграла 11 проектов – пять из которых по ФПГ, пять от Минтруда Крыма и один проект коммерческий – совместно с Калининградской региональной общественной организацией инвалидов "Ковчег".
Ежедневно мастерскую по ремонту колясок посещает от 5 до 30 человек. В среднем каждый день за помощью к мастерам обращаются 15-20 человек: кому-то просто колеса подкачать, кому-то разобрать редуктор, отремонтировать двигатель или электронику.
"Помню случай, как к нам обратился пожилой мужчина из Севастополя. У него случилась такая поломка, с которой никто не мог справиться! Он всех объездил, весь интернет перелопатил, но никак не мог установить причину поломки, пока не связался с нашей мастерской. Наши ребята все починили. Оказалось, что проблема была в плате. Наши Ребята разобрали джойстик, достали плату, выявили причину поломки и устранили ее", – рассказывает Левицкий.
По его словам, за полтора года через мастерскую прошло около двух тысяч человек. Рабочий день в мастерской длится с 10 до 17 часов, а мастер по вызову работает до 18 часов.
"Поскольку это уже не первый выигранный нашей организацией проект, то это позволяет нам развивать новые направления. Так, благодаря новому гранду появится 3D-оборудование, будет установлен 3D-принтер для изготовления из пластика необходимых деталей: запчасти на некоторые из инвалидных колясок попадают под санкции, поэтому их удобнее делать на месте", – продолжает собеседник.
При этом работать за 3D-принтером также будет колясочник, он уже проходит обучение. Кроме того, в мастерской теперь появятся сварочные работы. Сварщиком также будет трудиться инвалид-колясочник – он будет изготавливать приставки на коляски.
"Это что-то вроде подставки-прицепика, на которые может встать человек, сопровождающий инвалида, передвигающегося на коляске, и передвигаться вместе с ним", – объясняет руководитель.
© Фото Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ"В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации
В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации
© Фото Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ"
В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации
В штате Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ" шесть сотрудников: три мастера по ремонту колясок, бухгалтер, менеджер, уборщица и руководитель проекта. Из них пятеро – это инвалиды первой группы, все на колясках, уточняет Левицкий.
Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал, что в Саках появилась площадка "Фиджитал-игры" для маломобильных граждан. На базе общественной организации инвалидов "Товарищ" учат игре в теннис и дартс. Также можно освоить виртуальную стрельбу из лука и бокс.
Лента новостейМолния