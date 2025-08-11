РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
В России выберут самый доступный для маломобильных людей православный храм
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Русская православная церковь объявила о начале конкурса на лучший храм России, доступный для маломобильных людей. О начале конкурса на пресс-конференции, посвященной Дню строителя, рассказала руководитель направления в Синодальном отделе по благотворительности Вероника Леонтьева.
"С августа мы запускаем конкурс на лучший доступный храм "Открыт для всех" при поддержке фонда "Соработничество". Он будет проводиться в номинациях "Архитектурная доступность", "Информационная доступность", "Социальная открытость", - цитирует ее сайт патриархии.
С 1 августа началась подготовка конкурса, а с 1 октября откроется прием заявок от храмов и монастырей. Победителей конкурса наградят на XXXIV Международных Рождественских открытых чтениях в Храме Христа Спасителя.
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе поделилась своими впечатлениями от первого посещения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Новую экспозицию "Крестный отец" в музее Христианства, посвященную крестителю Руси князю Владимиру, Симоньян назвала "потрясающей".
