РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей - РИА Новости Крым, 11.08.2025
РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей - РИА Новости Крым, 11.08.2025
РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей
Русская православная церковь объявила о начале конкурса на лучший храм России, доступный для маломобильных людей. О начале конкурса на пресс-конференции,... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T08:52
2025-08-11T08:52
православие
рпц (русская православная церковь)
конкурс
городская среда
доступная среда
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136099390_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b10ee210b0ff2156dbf38984beef3818.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Русская православная церковь объявила о начале конкурса на лучший храм России, доступный для маломобильных людей. О начале конкурса на пресс-конференции, посвященной Дню строителя, рассказала руководитель направления в Синодальном отделе по благотворительности Вероника Леонтьева.С 1 августа началась подготовка конкурса, а с 1 октября откроется прием заявок от храмов и монастырей. Победителей конкурса наградят на XXXIV Международных Рождественских открытых чтениях в Храме Христа Спасителя.Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе поделилась своими впечатлениями от первого посещения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Новую экспозицию "Крестный отец" в музее Христианства, посвященную крестителю Руси князю Владимиру, Симоньян назвала "потрясающей".
россия
православие, рпц (русская православная церковь), конкурс, городская среда, доступная среда, новости, россия
РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей

В России выберут самый доступный для маломобильных людей православный храм

08:52 11.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКафедральный собор Александра Невского в Симферополе.
Кафедральный собор Александра Невского в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Русская православная церковь объявила о начале конкурса на лучший храм России, доступный для маломобильных людей. О начале конкурса на пресс-конференции, посвященной Дню строителя, рассказала руководитель направления в Синодальном отделе по благотворительности Вероника Леонтьева.
"С августа мы запускаем конкурс на лучший доступный храм "Открыт для всех" при поддержке фонда "Соработничество". Он будет проводиться в номинациях "Архитектурная доступность", "Информационная доступность", "Социальная открытость", - цитирует ее сайт патриархии.
С 1 августа началась подготовка конкурса, а с 1 октября откроется прием заявок от храмов и монастырей. Победителей конкурса наградят на XXXIV Международных Рождественских открытых чтениях в Храме Христа Спасителя.
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе поделилась своими впечатлениями от первого посещения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Новую экспозицию "Крестный отец" в музее Христианства, посвященную крестителю Руси князю Владимиру, Симоньян назвала "потрясающей".
