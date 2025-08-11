https://crimea.ria.ru/20250811/rpts-provedet-konkurs-na-samyy-dostupnyy-khram-dlya-malomobilnykh-lyudey-1148625922.html

РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей

РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей - РИА Новости Крым, 11.08.2025

РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей

Русская православная церковь объявила о начале конкурса на лучший храм России, доступный для маломобильных людей. О начале конкурса на пресс-конференции,... РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-11T08:52

2025-08-11T08:52

2025-08-11T08:52

православие

рпц (русская православная церковь)

конкурс

городская среда

доступная среда

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136099390_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b10ee210b0ff2156dbf38984beef3818.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Русская православная церковь объявила о начале конкурса на лучший храм России, доступный для маломобильных людей. О начале конкурса на пресс-конференции, посвященной Дню строителя, рассказала руководитель направления в Синодальном отделе по благотворительности Вероника Леонтьева.С 1 августа началась подготовка конкурса, а с 1 октября откроется прием заявок от храмов и монастырей. Победителей конкурса наградят на XXXIV Международных Рождественских открытых чтениях в Храме Христа Спасителя.Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе поделилась своими впечатлениями от первого посещения музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Новую экспозицию "Крестный отец" в музее Христианства, посвященную крестителю Руси князю Владимиру, Симоньян назвала "потрясающей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК проверяет село в Крыму по факту нарушения прав маломобильных граждан"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православие, рпц (русская православная церковь), конкурс, городская среда, доступная среда, новости, россия