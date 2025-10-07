Заболеваемость "стоит": сколько людей заразились ОРВИ в Крыму

https://crimea.ria.ru/20251007/zabolevaemost-stoit-skolko-lyudey-zarazilis-orvi-v-krymu-1150015008.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. С 29 сентября по 5 октября в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели в общей сложности 13 002 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.По данным ведомства, в Крыму за отчетный период зарегистрировано 9697 случаев ОРВИ. Заболеваемость находится на уровне предыдущей недели и ниже эпидемического порога на 4,3%.В Севастополе заболели 3305 человек, показатель ниже эпидемического порога на 13,6%.Кроме того, на отчетной неделе в республике зарегистрировано 74 случая COVID-19, в Севастополе – 111 случаев.В настоящее время в регионе продолжается вакцинация против гриппа. На 40-й неделе привито 493 812 человек, включая 134 810 детей. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакцинами для профилактики гриппа."Острые респираторные вирусные инфекции особенно грипп, опасны прежде всего развитием осложнений: бронхитов, пневмоний, синуситов", – напомнили в ведомстве.На предыдущей неделе в Крыму ОРВИ заболели 9382 человека, а в Севастополе – 3047.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививкуСезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Возможна ли эпидемия ОРВИ в России

