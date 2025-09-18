https://crimea.ria.ru/20250918/vozmozhna-li-epidemiya-orvi-v-rossii-1149507311.html
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-18T06:04
2025-09-18T06:04
2025-09-17T18:17
геннадий онищенко
орви
грипп
здоровье
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010001_0:159:2103:1342_1920x0_80_0_0_bf560eed92bd1977fd827af93b9ba02d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 63,8%, а среди школьников - увеличилась вдвое.По его словам, сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями по всей стране приближена к уровню среднемноголетних показателей.Онищенко подчеркнул, что рост заболеваемости ожидается, поэтому необходимо привить семь миллионов человек новой четырехкомпонентной вакциной.По его словам, рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста связан с тем, что 1 сентября, сев за парты, они стали контактировать друг с другом, поэтому уже через неделю зафиксирован подъем заболеваемости."Потом, к концу сентября, будет спад, потому что в структуре заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%", - объяснил Онищенко.Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемостиПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьВ России разработали тест на 25 инфекций
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010001_52:0:2051:1499_1920x0_80_0_0_18b36188f87611af3b03cfa174956342.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий онищенко, орви, грипп, здоровье, здравоохранение в россии, новости
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
В России ожидается эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ - Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщал
, что заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 63,8%, а среди школьников - увеличилась вдвое.
"Конечно, будет эпидемический подъем заболеваемости, как всегда, он должен быть. Эпидемии, пандемии не будет. Для того, чтобы была пандемия, нужен новый вирус. Сейчас, по всем прогнозам, которые составлены на мировом уровне с участием нашей страны, каких-то новых пандемических штаммов вируса нет", - сказал Онищенко в комментарии РИА Новости.
По его словам, сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями по всей стране приближена к уровню среднемноголетних показателей.
Онищенко подчеркнул, что рост заболеваемости ожидается, поэтому необходимо привить семь миллионов человек новой четырехкомпонентной вакциной.
По его словам, рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста связан с тем, что 1 сентября, сев за парты, они стали контактировать друг с другом, поэтому уже через неделю зафиксирован подъем заболеваемости.
"Потом, к концу сентября, будет спад, потому что в структуре заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%", - объяснил Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: