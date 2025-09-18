https://crimea.ria.ru/20250918/vozmozhna-li-epidemiya-orvi-v-rossii-1149507311.html

Возможна ли эпидемия ОРВИ в России

Возможна ли эпидемия ОРВИ в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 63,8%, а среди школьников - увеличилась вдвое.По его словам, сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями по всей стране приближена к уровню среднемноголетних показателей.Онищенко подчеркнул, что рост заболеваемости ожидается, поэтому необходимо привить семь миллионов человек новой четырехкомпонентной вакциной.По его словам, рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста связан с тем, что 1 сентября, сев за парты, они стали контактировать друг с другом, поэтому уже через неделю зафиксирован подъем заболеваемости."Потом, к концу сентября, будет спад, потому что в структуре заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%", - объяснил Онищенко.Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемостиПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьВ России разработали тест на 25 инфекций

