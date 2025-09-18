Рейтинг@Mail.ru
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/vozmozhna-li-epidemiya-orvi-v-rossii-1149507311.html
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ. Об этом... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-18T06:04
2025-09-17T18:17
геннадий онищенко
орви
грипп
здоровье
здравоохранение в россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010001_0:159:2103:1342_1920x0_80_0_0_bf560eed92bd1977fd827af93b9ba02d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 63,8%, а среди школьников - увеличилась вдвое.По его словам, сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями по всей стране приближена к уровню среднемноголетних показателей.Онищенко подчеркнул, что рост заболеваемости ожидается, поэтому необходимо привить семь миллионов человек новой четырехкомпонентной вакциной.По его словам, рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста связан с тем, что 1 сентября, сев за парты, они стали контактировать друг с другом, поэтому уже через неделю зафиксирован подъем заболеваемости."Потом, к концу сентября, будет спад, потому что в структуре заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%", - объяснил Онищенко.Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемостиПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьВ России разработали тест на 25 инфекций
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/00/1118010001_52:0:2051:1499_1920x0_80_0_0_18b36188f87611af3b03cfa174956342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геннадий онищенко, орви, грипп, здоровье, здравоохранение в россии, новости
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России

В России ожидается эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ - Онищенко

06:04 18.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 63,8%, а среди школьников - увеличилась вдвое.
"Конечно, будет эпидемический подъем заболеваемости, как всегда, он должен быть. Эпидемии, пандемии не будет. Для того, чтобы была пандемия, нужен новый вирус. Сейчас, по всем прогнозам, которые составлены на мировом уровне с участием нашей страны, каких-то новых пандемических штаммов вируса нет", - сказал Онищенко в комментарии РИА Новости.
По его словам, сегодня заболеваемость острыми респираторными инфекциями по всей стране приближена к уровню среднемноголетних показателей.
Онищенко подчеркнул, что рост заболеваемости ожидается, поэтому необходимо привить семь миллионов человек новой четырехкомпонентной вакциной.
По его словам, рост заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста связан с тем, что 1 сентября, сев за парты, они стали контактировать друг с другом, поэтому уже через неделю зафиксирован подъем заболеваемости.
"Потом, к концу сентября, будет спад, потому что в структуре заболеваемости, которую отслеживают в мире и у нас, пока нет какого-то гриппа, единичные случаи. Есть парагриппы, есть другие группы вирусов, которые в удельном весе среди всех циркулирующих форм вируса занимают 10-12%", - объяснил Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
В России разработали тест на 25 инфекций
 
Геннадий ОнищенкоОРВИГриппЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы
09:37Стихия в Севастополе валит деревья и останавливает транспорт
09:21Крымский мост – обстановка на утро четверга
09:14Бахчисарай и район частично обесточены
09:1016 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию
08:45Раскрыт документ о планах Британии против СССР после войны с Гитлером
08:24Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии
08:21В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОС
08:03Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье
07:51ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
07:38В Севастополе перекрыт рейд
07:1643 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
06:41Миллион за месяц: кто и как в Крыму нарушает правила на дорогах
06:04Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
00:01Циклон несет грозы и град: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:33Новое заявление Зеленского и дорогой бензин: главное за день
22:09В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
21:39В Крыму жителей трех сел призвали запастись водой на сутки
21:11Армия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВО
Лента новостейМолния