ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю

ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю - РИА Новости Крым, 29.09.2025

ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю

В Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за тот же период к врачам обратились 3047 человек. Оба показателя, по данным ведомства, ниже эпидемического порога на 12,5% и 33,5% соответственно.Новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе заболели по 93 человека.В Крыму продолжается вакцинация против гриппа. На текущий период иммунизировано 370 407 человек, включая 99 445 детей. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакциной для профилактики гриппа.На предыдущей неделе в Крыму к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе были зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Возможна ли эпидемия ОРВИ в РоссииПопова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости

