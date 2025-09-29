Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/orvi-nastupaet-v-krymu-i-sevastopole-vyyavili-12-tysyach-sluchaev-za-nedelyu-1149825505.html
ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю - РИА Новости Крым, 29.09.2025
ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
В Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T20:50
2025-09-29T20:50
крым
новости крыма
орви
грипп
роспотребнадзор
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124659638_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e297fa9c4fb07f81b06f5827dc42d9fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за тот же период к врачам обратились 3047 человек. Оба показателя, по данным ведомства, ниже эпидемического порога на 12,5% и 33,5% соответственно.Новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе заболели по 93 человека.В Крыму продолжается вакцинация против гриппа. На текущий период иммунизировано 370 407 человек, включая 99 445 детей. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакциной для профилактики гриппа.На предыдущей неделе в Крыму к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе были зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"Возможна ли эпидемия ОРВИ в РоссииПопова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124659638_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c51165bbd9cf8dce44824a0a9ab15ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, орви, грипп, роспотребнадзор, севастополь
ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю

В Крыму и Севастополе за неделю заболели ОРВИ больше 12,5 тысяч человек

20:50 29.09.2025
 
© РИА Новости КрымГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю заболели 9382 человека, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В Севастополе за тот же период к врачам обратились 3047 человек. Оба показателя, по данным ведомства, ниже эпидемического порога на 12,5% и 33,5% соответственно.
"По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", – пояснили в Роспотребнадзоре.
Новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе заболели по 93 человека.
В Крыму продолжается вакцинация против гриппа. На текущий период иммунизировано 370 407 человек, включая 99 445 детей. Все медицинские организации полуострова обеспечены вакциной для профилактики гриппа.
На предыдущей неделе в Крыму к врачам обратились 8 687 человек. Рост связан в первую очередь с началом учебного года. В Севастополе были зарегистрированы 2 739 случаев респираторных инфекций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
Возможна ли эпидемия ОРВИ в России
Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
 
КрымНовости КрымаОРВИГриппРоспотребнадзорСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ОРВИ наступает: в Крыму и Севастополе выявили 12 тысяч случаев за неделю
20:32Русско-японская война: белые гимнастерки и легендарные "трехлинейки"
20:11Девять сел в Крыму отключат от газа на сутки
19:54Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
19:31Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
19:10Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развития
18:57Что означают слова Зеленского о "готовности к переговорам" – мнение
18:44В Донбассе освобожден Кировск
18:31Пожар на нефтебазе в Феодосии локализовали
18:07Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – Аксенов
17:52Африканские студенты учились спасать людей в Крыму
17:34В Алуште вводят график подачи воды
17:2112 беспилотников сбили над Крымом за четыре часа
17:14Рейд в Севастополе открыт
17:08"Тебе должно быть нашим фельдмаршалом": триумф графа Воронцова при Варне
16:44В ВТБ предложили упростить налогообложение для участников SPO
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Лента новостейМолния