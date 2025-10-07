https://crimea.ria.ru/20251007/v-krymu-khotyat-obyazat-registrirovat-domashnikh-sobak-i-koshek-1150022754.html
В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек - РИА Новости Крым, 07.10.2025
В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
В России готовятся к введению обязательной регистрации домашних животных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель председателя... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В России готовятся к введению обязательной регистрации домашних животных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель председателя государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.По ее словам, соответствующие поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" разработаны Министерством природных ресурсов и экологии РФ и в настоящее время проходят процедуру согласования.Она добавила, что нововведение необходимо, чтобы упорядочить сферу содержания домашних животных и повысить уровень ответственности их владельцев.Она уточнила, что регистрация начнется с собак, а в дальнейшем будет поэтапно распространяться и на кошек. Владельцы смогут выбрать форму идентификации – электронный микрочип или жетон с индивидуальным номером. Учет животных в федеральной системе будет проводиться бесплатно, а вот сама процедура чипирования останется платной."Учет животных в федеральной информационной системе в сфере ветеринарии осуществляется по аналогии с сельскохозяйственными животными и финансируется из бюджета. Это позволит создать единую базу данных, где каждая собака или кошка будет иметь уникальный номер, связанный с владельцем", – отметила Лисовская-Чудинович.В Крыму уже сейчас технически готовы к внедрению системы. Зарегистрировать животное можно будет как в государственных, так и в частных ветеринарных клиниках. После процедуры чипирования данные питомца внесут в специальный компонент федеральной информационной системы "Хариот".Председатель крымской республиканской общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова считает, что регистрация – это шаг к цивилизованному обращению с животными."Регистрация – это основа порядка. Сегодня любой может купить собаку, завтра выбросить ее, а послезавтра завести новую. Пока у животного не будет паспорта и привязки к владельцу, мы не наведем порядок. Это не наказание, а инструмент ответственности", – подчеркнула она.По мнению зоозащитников, обязательная регистрация поможет также выявлять недобросовестных заводчиков и бороться с бесконтрольным разведением породистых животных.Законопроект предусматривает, что каждая собака и кошка, находящиеся во владении граждан, должны быть внесены в федеральный реестр. Это позволит отслеживать вакцинацию, стерилизацию и соблюдение правил содержания, а также сократить число безнадзорных животных."Мы видим, что половина случаев укусов людей приходится на владельческих собак, а не на бездомных. Поэтому контроль за ответственностью хозяев – ключевой элемент безопасности", – подчеркнула представитель ведомства.В зоозащитной организации "Верный друг" поддерживают идею и отмечают, что уже сейчас активно сотрудничают с образовательными учреждениями, проводя уроки доброты для школьников и студентов."Мы 16 лет занимаемся просветительской работой, рассказываем детям, что животные – не игрушка. Но чтобы это стало системой, нужно закрепить ответственность законодательно", – добавила Милованова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В России готовятся к введению обязательной регистрации домашних животных. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала первый заместитель председателя государственного комитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.
По ее словам, соответствующие поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" разработаны Министерством природных ресурсов и экологии РФ и в настоящее время проходят процедуру согласования.
Она добавила, что нововведение необходимо, чтобы упорядочить сферу содержания домашних животных и повысить уровень ответственности их владельцев.
"В сентябре Министерство природы внесло предложение о внесении изменений в закон в части введения обязательной регистрации. До этого момента такого законопроекта не существовало, но сейчас он появился и проходит процедуру согласования. Мы искренне надеемся, что федеральный законодатель поддержит эту инициативу", – сказала Лисовская-Чудинович.
Она уточнила, что регистрация начнется с собак, а в дальнейшем будет поэтапно распространяться и на кошек. Владельцы смогут выбрать форму идентификации – электронный микрочип или жетон с индивидуальным номером. Учет животных в федеральной системе будет проводиться бесплатно, а вот сама процедура чипирования останется платной.
"Учет животных в федеральной информационной системе в сфере ветеринарии осуществляется по аналогии с сельскохозяйственными животными и финансируется из бюджета. Это позволит создать единую базу данных, где каждая собака или кошка будет иметь уникальный номер, связанный с владельцем", – отметила Лисовская-Чудинович.
В Крыму уже сейчас технически готовы к внедрению системы. Зарегистрировать животное можно будет как в государственных, так и в частных ветеринарных клиниках. После процедуры чипирования данные питомца внесут в специальный компонент федеральной информационной системы "Хариот".
"Если собака потеряется, достаточно будет считать номер чипа, чтобы определить владельца. В Крыму такая возможность уже работает в пилотном режиме, но пока доступна только в пределах региона", – добавила депутат.
Председатель крымской республиканской общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова считает, что регистрация – это шаг к цивилизованному обращению с животными.
"Регистрация – это основа порядка. Сегодня любой может купить собаку, завтра выбросить ее, а послезавтра завести новую. Пока у животного не будет паспорта и привязки к владельцу, мы не наведем порядок. Это не наказание, а инструмент ответственности", – подчеркнула она.
По мнению зоозащитников, обязательная регистрация поможет также выявлять недобросовестных заводчиков и бороться с бесконтрольным разведением породистых животных.
"Сегодня любой может разводить собак и продавать щенков через маркетплейсы. Никто не контролирует ни условия, ни количество животных. Когда регистрация станет обязательной, все подобные хозяйства должны будут оформляться официально, с лицензией и отчетностью", – отметила Лисовская-Чудинович.
Законопроект предусматривает, что каждая собака и кошка, находящиеся во владении граждан, должны быть внесены в федеральный реестр. Это позволит отслеживать вакцинацию, стерилизацию и соблюдение правил содержания, а также сократить число безнадзорных животных.
"Мы видим, что половина случаев укусов людей приходится на владельческих собак, а не на бездомных. Поэтому контроль за ответственностью хозяев – ключевой элемент безопасности", – подчеркнула представитель ведомства.
В зоозащитной организации "Верный друг" поддерживают идею и отмечают, что уже сейчас активно сотрудничают с образовательными учреждениями, проводя уроки доброты для школьников и студентов.
"Мы 16 лет занимаемся просветительской работой, рассказываем детям, что животные – не игрушка. Но чтобы это стало системой, нужно закрепить ответственность законодательно", – добавила Милованова.
