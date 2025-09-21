Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами

https://crimea.ria.ru/20250921/turisty-vybirayut-krym-dlya-puteshestviy-s-pitomtsami-1149550758.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Алушта и Ялта, а также еще четыре курортных города Крыма вошли в десятку популярных направлений для бронирования жилья с питомцами в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом стоимость суточного размещения в Сочи в среднем обойдется в 3514 рублей, в Алуште – 3853, в Ялте – 5469, в Питере – 4860 рублей.Далее в рейтинге следуют Феодосия со средним чеком за ночевку в 3383 рубля, Геленджик – 4296, Судак – 3963 рубля. Кроме того, в десятке – Евпатория, где ночь в отеле обойдется в среднем 3958 рублей, Севастополь – 3484, Москва – 5385 рублей.Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами", сообщала ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым. Курортный комплекс, который прошел сертификацию, находится в южнобережном поселке Форос. Здесь можно поселиться с питомцем, вес которого не превышает пять килограммов, а высота в холке – не больше 30 сантиметров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыхаГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаДоступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре

