Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/turisty-vybirayut-krym-dlya-puteshestviy-s-pitomtsami-1149550758.html
Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами
Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами
Алушта и Ялта, а также еще четыре курортных города Крыма вошли в десятку популярных направлений для бронирования жилья с питомцами в сентябре. Таковы данные... РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T20:32
2025-09-21T19:32
крым
отдых
отдых с питомцем
отдых в крыму
туризм
туризм в крыму
общество
животные
алушта
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/19/1119836994_0:71:3229:1888_1920x0_80_0_0_44ec6d6c6ab69f2e0abc14683958fef5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Алушта и Ялта, а также еще четыре курортных города Крыма вошли в десятку популярных направлений для бронирования жилья с питомцами в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом стоимость суточного размещения в Сочи в среднем обойдется в 3514 рублей, в Алуште – 3853, в Ялте – 5469, в Питере – 4860 рублей.Далее в рейтинге следуют Феодосия со средним чеком за ночевку в 3383 рубля, Геленджик – 4296, Судак – 3963 рубля. Кроме того, в десятке – Евпатория, где ночь в отеле обойдется в среднем 3958 рублей, Севастополь – 3484, Москва – 5385 рублей.Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами", сообщала ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым. Курортный комплекс, который прошел сертификацию, находится в южнобережном поселке Форос. Здесь можно поселиться с питомцем, вес которого не превышает пять килограммов, а высота в холке – не больше 30 сантиметров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыхаГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаДоступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
крым
алушта
ялта
феодосия
судак
евпатория
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/19/1119836994_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_0868802161061d9748b43ae759d69616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отдых, отдых с питомцем, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, общество, животные, алушта, ялта, феодосия, судак, евпатория, севастополь, новости крыма
Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами

Туристы с питомцами едут на Южный берег Крыма и в Феодосию

20:32 21.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСобака в тельняшке
Собака в тельняшке - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Алушта и Ялта, а также еще четыре курортных города Крыма вошли в десятку популярных направлений для бронирования жилья с питомцами в сентябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте город Сочи, за которым 13% сентябрьских бронирований с питомцами. Второе место поделили Алушта и Ялта, собрав по 5% бронирований. На третьем месте Санкт-Петербург, за которым 4% бронирований с животными", – выяснили аналитики.
При этом стоимость суточного размещения в Сочи в среднем обойдется в 3514 рублей, в Алуште – 3853, в Ялте – 5469, в Питере – 4860 рублей.
Далее в рейтинге следуют Феодосия со средним чеком за ночевку в 3383 рубля, Геленджик – 4296, Судак – 3963 рубля. Кроме того, в десятке – Евпатория, где ночь в отеле обойдется в среднем 3958 рублей, Севастополь – 3484, Москва – 5385 рублей.
Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами", сообщала ранее пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым. Курортный комплекс, который прошел сертификацию, находится в южнобережном поселке Форос. Здесь можно поселиться с питомцем, вес которого не превышает пять килограммов, а высота в холке – не больше 30 сантиметров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
 
КрымОтдыхОтдых с питомцемОтдых в КрымуТуризмТуризм в КрымуОбществоЖивотныеАлуштаЯлтаФеодосияСудакЕвпаторияСевастопольНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:57Военные отражают воздушную атаку на Севастополь
21:47В Севастополе объявили воздушную тревогу
21:43Удар беспилотников по Форосу: погибли и пострадали люди
21:31Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского
21:07Ультиматум Трампа "Талибану"*: зачем США хотят вернуть авиабазу Баграм
20:4319 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
20:32Туристы выбирают Крым для путешествий с питомцами
20:11Задержится ли бабье лето в Крыму – прогноз от ФОБОС
19:51В Севастополе задержали двух водителей за неуплату штрафов на 400 тысяч
19:31На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
19:11Трамп заявил о готовности США помочь Польше в случае эскалации с Россией
18:34Власти Крыма назвали причину дефицита бензина – когда пойдут поставки
18:16ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
17:57В Севастополе остановили катера и паромы
17:4475 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
17:10Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
16:37Признание Палестины – какие страны присоединились
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
Лента новостейМолния