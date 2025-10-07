https://crimea.ria.ru/20251007/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-utrom-vo-vtornik-1150014117.html
Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник
На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами нет очередей. Об этом утром во вторник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами нет очередей. Об этом утром во вторник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
На Крымском мосту очередей утром во вторник нет