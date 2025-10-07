Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник
Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник
На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами нет очередей. Об этом утром во вторник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами нет очередей. Об этом утром во вторник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
крымский мост
керчь
тамань
Крымский мост: оперативная обстановка утром во вторник

На Крымском мосту очередей утром во вторник нет

09:33 07.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами нет очередей. Об этом утром во вторник сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
 
