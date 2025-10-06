https://crimea.ria.ru/20251006/provokatsiya-londona-v-evropeyskom-portu-i-novyy-rekord-tseny-ai-92-glavnoe-1150007475.html

Провокация Лондона в европейском порту и новый рекорд цены АИ-92: главное

Провокация Лондона в европейском порту и новый рекорд цены АИ-92: главное

Великобритания готовит атаку на европейский порт для обвинения России и дискредитации Китая. В РФ неработающих трудоспособных граждан могут обязать платить за...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Великобритания готовит атаку на европейский порт для обвинения России и дискредитации Китая. В РФ неработающих трудоспособных граждан могут обязать платить за ОМС. Цена бензина АИ‑92 побила очередной рекорд на бирже. IX международный кинофестиваль "Евразийский мост" стартовал в Ялте. Глава администрации Симферопольского района Петелин покинул пост.О главных событиях начала рабочей недели – в подборке РИА Новости Крым.Провокационная атака Лондона на европейский портВ Лондоне готовят очередную провокацию против России и Китая. В Великобритании планируют, что группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей осуществит атаку в одном из европейских портов. Диверсантов снабдят китайским подводным снаряжением для дискредитации КНР. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ."После "обнаружения" террористов планируется объявить, что они действовали по "заданию Москвы". Расчет Лондона строится на том, что одержимая русофобией европейская политэлита с радостью проглотит фейк о "злостных агентах Кремля" для обоснования необходимости дальнейшего наращивания военной помощи Украине и милитаризации "единой Европы" для борьбы с "российской агрессией", – сказано в сообщении.Неработающих россиян могут обязать платить за ОМСНеработающее трудоспособное население РФ могут обязать самостоятельно платить за обязательное медицинское страхование (ОМС) до 45 тысяч рублей. Такую инициативу предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".Глава СФ отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население. По мнению Матвиенко, любой здоровый трудоспособный человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по ее словам, это "небольшие, не колоссальные" средства.Новый "рекорд" цены бензина АИ-92На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина марки Аи-92 достигла нового исторического максимума. Показатель превысил отметку в 74 тысячи рублей за тонну.При этом бензин марки Аи-95, напротив, немного подешевел – на 0,72%, до 79 781 рубля за тонну. Рост также зафиксирован на рынке дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало на 0,53% (до 71 330 рублей за тонну), межсезонное – на 0,42% (до 70 362 рублей), а зимнее – на 0,12% (до 77 407 рублей).Фестиваль "Евразийский мост" стартовал в ЯлтеIX международный кинофестиваль "Евразийский мост" стартовал в Ялте – мероприятие продлится до 10 октября и станет площадкой для демонстрации игровых и документальных лент из 14 стран, а также специальных показов и ретроспектив."Смотр объединяет кинематографистов и зрителей в стремлении к взаимопониманию и культурному диалогу. Его программа охватывает широкий спектр современного кино – от полнометражных картин до авторских работ, от новых имен до признанных мастеров. Такое разнообразие делает "Евразийский мост" площадкой, открывающей уникальные возможности для сотрудничества стран евразийского региона", – сказано в приветственном слове министра культуры РФ Ольги Любимовой.Глава администрации Симферопольского района покинул постГлава администрации Симферопольского района Сергей Петелин покинул пост. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Глава администрации Симферопольского района Сергей Анатольевич Петелин написал заявление об увольнении по собственному желанию", – сказано в сообщении главы Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

