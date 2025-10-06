Рейтинг@Mail.ru
Глава администрации Симферопольского района покинул пост - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/glava-administratsii-simferopolskogo-rayona-pokinul-post-1149985415.html
Глава администрации Симферопольского района покинул пост
Глава администрации Симферопольского района покинул пост - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Глава администрации Симферопольского района покинул пост
Глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин покинул пост. Об этом сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T09:14
2025-10-06T09:14
сергей аксенов
сергей петелин
крым
новости крыма
симферопольский район
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141342449_0:39:960:579_1920x0_80_0_0_51a02b52da35ce9e5507102beb77d2ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин покинул пост. Об этом сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.Он уточнил, что Петелин покинул пост в связи с переходом на новую работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/19/1141342449_0:22:960:742_1920x0_80_0_0_0302e9ddab29f5274c58cf66a1da7a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, сергей петелин, крым, новости крыма, симферопольский район, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Глава администрации Симферопольского района покинул пост

Глава администрации Симферопольского района Петелин покинул пост – Аксенов

09:14 06.10.2025
 
© Администрация Симферопольского районеСергей Петелин
Сергей Петелин
© Администрация Симферопольского районе
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин покинул пост. Об этом сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.
"Глава администрации Симферопольского района Сергей Анатольевич Петелин написал заявление об увольнении по собственному желанию", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Петелин покинул пост в связи с переходом на новую работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновСергей ПетелинКрымНовости КрымаСимферопольский районКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
10:07ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
09:57Редактор РИА Новости Крым раскрыла секреты журналистики молодежи
09:42При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
09:32В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
09:26За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
09:14Глава администрации Симферопольского района покинул пост
08:48На Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом
08:26Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог
08:08Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
07:53Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
07:41Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
07:38Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель
07:26Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года
07:10Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
06:57В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
06:38Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
06:17Беспилотник сбили на подлете к Москве
05:5540 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния