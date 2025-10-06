https://crimea.ria.ru/20251006/glava-administratsii-simferopolskogo-rayona-pokinul-post-1149985415.html
Глава администрации Симферопольского района покинул пост
Глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин покинул пост. Об этом сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин покинул пост. Об этом сообщил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов.Он уточнил, что Петелин покинул пост в связи с переходом на новую работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Глава администрации Симферопольского района Петелин покинул пост – Аксенов