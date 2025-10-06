https://crimea.ria.ru/20251006/nerabotayuschikh-trudosposobnykh-grazhdan-v-rossii-mogut-obyazat-platit-za-oms-1149991612.html

Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС

Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый...

2025-10-06T13:47

2025-10-06T13:47

2025-10-06T13:48

валентина матвиенко

новости

россия

федеральный бюджет

здравоохранение в россии

трудоустройство

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0a/1130650464_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_8d9a2ef7aef8ef304464c1ca7c53465a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование.Председатель СФ отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население, по мнению Матвиенко, любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по ее словам, это "небольшие, не колоссальные" средства."Пенсионеры, наши дети – это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем – вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают – первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких источников доходов они живут?" – подчеркнула политик.Парламентарий также отметила, что честно работающие граждане фактически "содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан"."Давайте отработаем. И это, конечно, существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов – оплату за неработающее население", – предложила Матвиенко.И отметила, что бремя по выплатам ложится на плечи субъектов федерации, поэтому нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанных в конституции РФ, подчеркнула Председатель СФ. "Чтобы была справедливость, и чтобы снять долю вот этой несправедливой нагрузки с бюджетов регионов", – подытожила Матвиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

2025

Новости

валентина матвиенко, новости, россия, федеральный бюджет, здравоохранение в россии, трудоустройство, общество