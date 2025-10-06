https://crimea.ria.ru/20251006/nerabotayuschikh-trudosposobnykh-grazhdan-v-rossii-mogut-obyazat-platit-za-oms-1149991612.html
Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС
Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
2025-10-06T13:47
2025-10-06T13:47
2025-10-06T13:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование.Председатель СФ отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население, по мнению Матвиенко, любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по ее словам, это "небольшие, не колоссальные" средства."Пенсионеры, наши дети – это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем – вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают – первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких источников доходов они живут?" – подчеркнула политик.Парламентарий также отметила, что честно работающие граждане фактически "содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан"."Давайте отработаем. И это, конечно, существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов – оплату за неработающее население", – предложила Матвиенко.И отметила, что бремя по выплатам ложится на плечи субъектов федерации, поэтому нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанных в конституции РФ, подчеркнула Председатель СФ. "Чтобы была справедливость, и чтобы снять долю вот этой несправедливой нагрузки с бюджетов регионов", – подытожила Матвиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Неработающих трудоспособных граждан в России могут обязать платить за ОМС
Неработающих трудоспособных граждан в РФ могут обязать платить за ОМС до 45 тысяч рублей
13:47 06.10.2025 (обновлено: 13:48 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование.
"У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве – они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?" – цитирует Матвиенко РИА Новости.
Председатель СФ отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население, по мнению Матвиенко, любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по ее словам, это "небольшие, не колоссальные" средства.
"Пенсионеры, наши дети – это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем – вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают – первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких источников доходов они живут?" – подчеркнула политик.
Парламентарий также отметила, что честно работающие граждане фактически "содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан".
"Давайте отработаем. И это, конечно, существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов – оплату за неработающее население", – предложила Матвиенко.
И отметила, что бремя по выплатам ложится на плечи субъектов федерации, поэтому нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанных в конституции РФ, подчеркнула Председатель СФ. "Чтобы была справедливость, и чтобы снять долю вот этой несправедливой нагрузки с бюджетов регионов", – подытожила Матвиенко.
