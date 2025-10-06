https://crimea.ria.ru/20251006/fsb-predotvratila-terakty-v-evreyskikh-kultovykh-obektakh-1149987108.html

ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах

ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах - РИА Новости Крым, 06.10.2025

ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах

Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T10:07

2025-10-06T10:07

2025-10-06T10:07

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

теракт

ставропольский край

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.В Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они готовили взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленники - сторонники запрещенной в России международной террористической организации (МТО).Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом "защиты интересов граждан государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев Подростки из четырех регионов России готовили терактыТеракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске

ставропольский край

красноярский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, ставропольский край, красноярский край