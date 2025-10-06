Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/fsb-predotvratila-terakty-v-evreyskikh-kultovykh-obektakh-1149987108.html
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T10:07
2025-10-06T10:07
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
теракт
ставропольский край
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.В Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они готовили взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленники - сторонники запрещенной в России международной террористической организации (МТО).Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом "защиты интересов граждан государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев Подростки из четырех регионов России готовили терактыТеракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске
ставропольский край
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0dbbf4971262a3fa62795b9858b2d58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, ставропольский край, красноярский край
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах

ФСБ предотвратила теракты в синагоге и здании еврейской общины в Красноярске и Пятигорске

10:07 06.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
В Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они готовили взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленники - сторонники запрещенной в России международной террористической организации (МТО).
Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом "защиты интересов граждан государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".
"В действительности целью членов МТО являлось разжигание межнациональной розни с целью спровоцировать массовые выступления на территории Российской Федерации, аналогичные антисемитским беспорядкам в Республике Дагестан в октябре 2023 года, координированных из-за рубежа", - пояснили в ведомстве.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев
Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиТерактСтавропольский крайКрасноярский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
10:07ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
09:57Редактор РИА Новости Крым раскрыла секреты журналистики молодежи
09:42При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
09:32В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
09:26За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
09:14Глава администрации Симферопольского района покинул пост
08:48На Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом
08:26Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог
08:08Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
07:53Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
07:41Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
07:38Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель
07:26Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года
07:10Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
06:57В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
06:38Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
06:17Беспилотник сбили на подлете к Москве
05:5540 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния