https://crimea.ria.ru/20251006/fsb-predotvratila-terakty-v-evreyskikh-kultovykh-obektakh-1149987108.html
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T10:07
2025-10-06T10:07
2025-10-06T10:07
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
теракт
ставропольский край
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_71951788633921b82cf9c6f9a7e8c07a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.В Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они готовили взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленники - сторонники запрещенной в России международной террористической организации (МТО).Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом "защиты интересов граждан государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовились к теракту: в Херсонской области задержаны двое украинцев Подростки из четырех регионов России готовили терактыТеракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске
ставропольский край
красноярский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901511_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0dbbf4971262a3fa62795b9858b2d58e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, теракт, ставропольский край, красноярский край
ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
ФСБ предотвратила теракты в синагоге и здании еврейской общины в Красноярске и Пятигорске
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России предотвратили два теракта на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, которые намеревались совершить сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
В Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона. Они готовили взрыв самодельной бомбы на территории городской синагоги. В Пятигорске задержан россиянин, планировавший поджечь здание Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. Злоумышленники - сторонники запрещенной в России международной террористической организации (МТО).
Как отметили в ФСБ, теракты готовились под предлогом "защиты интересов граждан государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".
"В действительности целью членов МТО являлось разжигание межнациональной розни с целью спровоцировать массовые выступления на территории Российской Федерации, аналогичные антисемитским беспорядкам в Республике Дагестан в октябре 2023 года, координированных из-за рубежа", - пояснили в ведомстве.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: