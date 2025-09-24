https://crimea.ria.ru/20250924/terakt-v-otnoshenii-sotrudnika-fssp-predotvratili-v-novosibirske-1149671340.html

Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске

Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске

В Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов. Злоумышленник из соображений личной... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T07:49

2025-09-24T07:49

2025-09-24T09:48

теракт

новосибирская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

федеральная служба судебных приставов (фссп)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов. Злоумышленник из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти пытался поджечь дом сотрудника ФССП. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области."УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области", – говорится в сообщении, его цитирует РИА Новости.По информации силовиков, житель Новосибирска 1989 года рождения "из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти" создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов.В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня городаСК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против КирилловаПередавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле

новосибирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, новосибирская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), федеральная служба судебных приставов (фссп), новости