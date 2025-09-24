https://crimea.ria.ru/20250924/terakt-v-otnoshenii-sotrudnika-fssp-predotvratili-v-novosibirske-1149671340.html
Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов. Злоумышленник из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти пытался поджечь дом сотрудника ФССП. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области."УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области", – говорится в сообщении, его цитирует РИА Новости.По информации силовиков, житель Новосибирска 1989 года рождения "из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти" создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов.В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.
07:49 24.09.2025 (обновлено: 09:48 24.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. В Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления Федеральной службы судебных приставов. Злоумышленник из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти пытался поджечь дом сотрудника ФССП. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.
"УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области", – говорится в сообщении, его цитирует РИА Новости.
По информации силовиков, житель Новосибирска 1989 года рождения "из соображений личной неприязни к органам исполнительной власти" создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он избрал совершение террористических актов.
"В результате проведения "острых" оперативно-розыскных мероприятий новосибирец задержан с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости", – добавили в сообщении.
В отношении новосибирца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт).
Фигурант задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов
. Задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.
