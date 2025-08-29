Рейтинг@Mail.ru
Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/peredavali-dannye-vragu--fsb-zaderzhala-agentov-kieva-v-yaroslavle-1149066130.html
Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле
Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле
Силовики задержали в Ярославской области двух россиян, передававших спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T10:17
2025-08-29T10:17
россия
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ярославская область
госизмена
задержание диверсантов и шпионов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Ярославской области двух россиян, передававших спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ России.Как выяснилось, житель города Рыбинска и житель Ярославля по своей инициативе установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.Уголовное дело открыто по статье о государственной измене, по которой фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения. Расследование продолжается.Житель Севастополя ранее получил 14 лет колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизменуВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуВ России предотвратили более 170 терактов с начала года
россия
ярославская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81a450c082716f9699b4ff9b765fd10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ярославская область, госизмена, задержание диверсантов и шпионов
Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле

Два жителя Ярославской области задержаны за госизмену – ФСБ

10:17 29.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Ярославской области двух россиян, передававших спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ России.
"На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены", — говорится в заявлении.
Как выяснилось, житель города Рыбинска и житель Ярославля по своей инициативе установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.
Уголовное дело открыто по статье о государственной измене, по которой фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения. Расследование продолжается.
Житель Севастополя ранее получил 14 лет колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизмену
В Севастополе мать и дочь ответят за госизмену
В России предотвратили более 170 терактов с начала года
 
РоссияНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ярославская областьГосизменаЗадержание диверсантов и шпионов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
12:17На севере Крыма ограничат движение по мосту
12:06Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
11:45На Керченском полуострове будут работать саперы
11:33В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
11:09Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
10:43Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
10:17Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле
10:00Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех
09:42На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
09:30Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
09:25Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
09:17Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
08:59Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
08:48Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
08:39Умер композитор Родион Щедрин
Лента новостейМолния