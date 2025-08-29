https://crimea.ria.ru/20250829/peredavali-dannye-vragu--fsb-zaderzhala-agentov-kieva-v-yaroslavle-1149066130.html

Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле

Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле

Силовики задержали в Ярославской области двух россиян, передававших спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T10:17

2025-08-29T10:17

2025-08-29T10:17

россия

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ярославская область

госизмена

задержание диверсантов и шпионов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Силовики задержали в Ярославской области двух россиян, передававших спецслужбам Украины информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей ФСБ России.Как выяснилось, житель города Рыбинска и житель Ярославля по своей инициативе установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу данных об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.Уголовное дело открыто по статье о государственной измене, по которой фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения. Расследование продолжается.Житель Севастополя ранее получил 14 лет колонии за госизмену - за деньги он отправлял украинским спецслужбам сведения о передвижения кораблей Черноморского флота и видео перемещения вертолетов Нацгвардии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Сакского района Крыма предстанет перед судом за госизменуВ Севастополе мать и дочь ответят за госизменуВ России предотвратили более 170 терактов с начала года

россия

ярославская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ярославская область, госизмена, задержание диверсантов и шпионов