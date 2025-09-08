https://crimea.ria.ru/20250908/fsb-zaderzhala-grazhdanina-azerbaydzhana-za-podgotovku-teraktov-v-rossii-1149279158.html

ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России

В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.По их информации, мужчина ранее служил в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана. Задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.Возбуждено дело о приготовлении к теракту.Ранее начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков сообщил, что в Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов. Это попытки подрывов автомобилей, попытки покушения на представителей вооруженных сил и органов исполнительной власти, а также подрывы железнодорожных путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваСК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против КирилловаЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста

