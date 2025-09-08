Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/fsb-zaderzhala-grazhdanina-azerbaydzhana-za-podgotovku-teraktov-v-rossii-1149279158.html
ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России
ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России - РИА Новости Крым, 08.09.2025
ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России
В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T10:13
2025-09-08T10:13
россия
новости
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ставропольский край
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.По их информации, мужчина ранее служил в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана. Задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.Возбуждено дело о приготовлении к теракту.Ранее начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков сообщил, что в Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов. Это попытки подрывов автомобилей, попытки покушения на представителей вооруженных сил и органов исполнительной власти, а также подрывы железнодорожных путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваСК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против КирилловаЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста
россия
ставропольский край
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_81a450c082716f9699b4ff9b765fd10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ставропольский край, азербайджан
ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России

В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке теракта

10:13 08.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка совершения серии диверсионно-террористических актов со стороны украинского режима на территории нашей страны", – цитирует силовиков РИА Новости.
По их информации, мужчина ранее служил в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана. Задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе в зданиях силовых ведомств.
Возбуждено дело о приготовлении к теракту.
Ранее начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков сообщил, что в Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть террористических актов. Это попытки подрывов автомобилей, попытки покушения на представителей вооруженных сил и органов исполнительной власти, а также подрывы железнодорожных путей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент Киева
СК предъявил новое обвинение фигуранту дела о теракте против Кириллова
Жителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста
 
РоссияНовостиТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ставропольский крайАзербайджан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34США публично исключили вступление Украины в НАТО
13:17Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
13:07Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
13:06Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
12:51Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
12:43Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
12:31Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
12:21Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
11:59"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма
11:4113 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
11:36В Симферополе троллейбус сбил подростка
11:33В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие
11:19Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией
10:45В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
10:40Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
10:31Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел
10:22Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
10:13ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России
09:39На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
09:29На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
Лента новостейМолния