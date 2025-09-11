Рейтинг@Mail.ru
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250911/v-luganske-predotvratili-terakt-v-preddverii-dnya-goroda-1149384816.html
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города - РИА Новости Крым, 11.09.2025
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T22:24
2025-09-11T22:24
луганская народная республика (лнр)
луганск
теракт
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0aa40d2da4c6634c57223686d7554cac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Место оперативно оцепили. Там обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было неизвлекаемое, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте."Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", — добавил собеседник агентства.День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 13-е число.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
луганск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763222_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_35b2c34ee8084d7834d2716b48db8b71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), луганск, теракт, новости, происшествия
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города

В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города

22:24 11.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы "Луганск" на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы", - рассказал он.
Место оперативно оцепили. Там обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было неизвлекаемое, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте.
"Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", — добавил собеседник агентства.
День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 13-е число.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ЛуганскТерактНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
22:54Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
22:33Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
22:24В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
22:17В Севастополе семьям погибших саперов передали государственные награды
21:43Как часто исследуют морскую воду на пляжах у берегов Крыма
21:32Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
21:15В Крыму изменят правила и периодичность расчета льготного трудоустройства
20:45ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной станции
20:17Бизнесу и самозанятым в Крыму дали право на повторные кредитные каникулы
19:48Крымские каникулы Железного Феликса
19:33Человек погиб и шесть пострадали в Белгородской области при атаках дронов
19:08Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51Что показал налет дронов на Польшу – мнение
18:42Германия усилит военное присутствие на восточных границах НАТО
18:34В одной из старейших школ Керчи заменят окна
18:14Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
17:51Студенты Крыма смогут работать экскурсоводами после успешной аттестации
17:43Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
Лента новостейМолния