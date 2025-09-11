https://crimea.ria.ru/20250911/v-luganske-predotvratili-terakt-v-preddverii-dnya-goroda-1149384816.html
В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Место оперативно оцепили. Там обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было неизвлекаемое, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте."Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", — добавил собеседник агентства.День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 13-е число.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стелы "Луганск" на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы", - рассказал он.
Место оперативно оцепили. Там обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было неизвлекаемое, поэтому его уничтожили накладным зарядом на месте.
"Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", — добавил собеседник агентства.
День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 13-е число.
