В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы

В Феодосии в районе четвертого причала пройдут учебные стрельбы, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 05.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии в районе четвертого причала пройдут учебные стрельбы, сообщает администрация города.Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обезвредили бомбу у мыса ХерсонесСША готовятся к войне: с кем и зачемШколы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников

