Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251005/v-feodosii-budet-gromko-chto-izvestno-o-prichinakh-strelby-1149969651.html
В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы
В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы
В Феодосии в районе четвертого причала пройдут учебные стрельбы, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T10:21
2025-10-05T10:21
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
учения
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184302_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_31720a5b098343de1eef65bc95bcf57a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии в районе четвертого причала пройдут учебные стрельбы, сообщает администрация города.Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обезвредили бомбу у мыса ХерсонесСША готовятся к войне: с кем и зачемШколы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184302_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e0c8da88162ecaae12903859d3fde2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения, крым, общество
В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы

В Феодосии во второй половине дня пройдут учебные стрельбы

10:21 05.10.2025
 
© РИА Новости КрымОсень в Феодосии
Осень в Феодосии - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Феодосии в районе четвертого причала пройдут учебные стрельбы, сообщает администрация города.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня, 5 октября, с 15 до 17 часов состоятся учебные стрельбы в районе 4 причала", – говорится в публикации.
Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только достоверным источникам.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес
США готовятся к войне: с кем и зачем
Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников
 
Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьУченияКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:21В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы
10:08Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов
09:57Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
09:09Бензин в Крыму - где можно заправиться
08:52Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период
08:23СК расследует гибель людей при восхождении на вулкан Вилючинская сопка
07:49Путин поздравил педагогов с Днем учителя
07:21Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре
07:04Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги
00:01В воскресенье в Крыму прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 5 октября
21:58Гибель туристов на Камчатке и "мирная революция" в Грузии – главное
21:32Как подготовить автомобиль к зиме
21:12Ветеран СВО из Севастополя завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу
20:52"Ломали на глазах": на Украине захватили еще один храм УПЦ
20:29Вирус Коксаки у россиян в Турции – Роспотребнадзор проверяет данные
20:00ВСУ бьют по инфраструктуре связи в Запорожской области
19:39"Мирная революция" в Тбилиси - пожары и погром в президентском дворце
19:19Выборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция
18:57Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и брата
Лента новостейМолния