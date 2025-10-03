Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес - РИА Новости Крым, 03.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251003/v-sevastopole-obezvredili-bombu-u-mysa-khersones-1149930917.html
В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес
В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес
В Севастополе пиротехники обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны у мыса Херсонес, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны у мыса Херсонес, сообщает пресс-служба МЧС России.Уточняется, что взрывоопасный предмет ликвидировали без ущерба для населения и инфраструктуры.Накануне взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожали на спецполигоне в Ленинском районе Крыма.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Севастополе обезвредили бомбу у мыса Херсонес

МЧС: В Севастополе обезвредили бомбу времен Великой Отечественной

07:45 03.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе пиротехники обезвредили бомбу времен Великой Отечественной войны у мыса Херсонес, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Севастополе 50-килограммовую авиабомбу обнаружили в акватории у мыса Херсонес. Специалисты ведомства обследовали находку и уничтожили на месте обнаружения", - сказано в сообщении.
Уточняется, что взрывоопасный предмет ликвидировали без ущерба для населения и инфраструктуры.
Накануне взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожали на спецполигоне в Ленинском районе Крыма.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
Военная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходит
Аксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы
 
