Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
Проезд через Крымский мост с обеих сторон свободен, пробок нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Проезд через Крымский мост с обеих сторон свободен, пробок нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне на Крымском мосту была пробка со стороны Керчи. Около 500 транспортных средств ожидали проезда. Очередь образовалась из-за перекрытия моста.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
