Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
Проезд через Крымский мост с обеих сторон свободен, пробок нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T12:08
2025-10-05T12:08
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
новости крыма
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма
Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе

С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде

12:08 05.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Проезд через Крымский мост с обеих сторон свободен, пробок нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 12.00.
Накануне на Крымском мосту была пробка со стороны Керчи. Около 500 транспортных средств ожидали проезда. Очередь образовалась из-за перекрытия моста.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостКрымКерчьКерченский проливТаманьНовости Крыма
 
ТЕГИ
