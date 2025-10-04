Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди
У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди - РИА Новости Крым, 04.10.2025
У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди
За два часа пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в полтора раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной...
2025-10-04T17:07
2025-10-04T17:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. За два часа пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в полтора раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост закрывали для транспорта в 14:30. Запрет действовал 12 минут. После возобновления движения в пробке со стороны Керчи находились 350 машин.При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра остается свободным.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
У Крымского моста сейчас вытянулись двухчасовые очереди

У Крымского моста сейчас в пробке со стороны Керчи стоят 500 машин

17:07 04.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. За два часа пробка перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Керчи выросла более чем в полтора раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост закрывали для транспорта в 14:30. Запрет действовал 12 минут. После возобновления движения в пробке со стороны Керчи находились 350 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра остается свободным.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния