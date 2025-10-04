Крымский мост перекрыли

https://crimea.ria.ru/20251004/krymskiy-most-perekryli-1149820945.html
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
2025-10-04T14:30
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
