Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию"

Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" побеждают во всех муниципалитетах страны с результатом более 70% голосов. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Более того, во всех муниципалитетах, в том числе в столице Грузии Тбилиси и других крупных городах страны, в пользу "Грузинской мечты" отдано более 70% голосов, добавил премьер.Оппозиционно настроенные по отношению к власти граждане Грузии во второй половине дня выборов вышли на улицы на протестное шествие и двинулись к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге. Они передвигаются несколькими группами, а их окончательная точка сбора – площадь Свободы. Ранее грузинская оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний.Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.Пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани сообщала, что явка на выборах в органы местного самоуправления в Грузии 4 октября превысила 28%, и к трем часам дня (14:00 мск) на избирательных участках проголосовали 991 651 человек.

