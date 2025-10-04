Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию" - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" побеждают во всех муниципалитетах страны с результатом более 70% голосов. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Более того, во всех муниципалитетах, в том числе в столице Грузии Тбилиси и других крупных городах страны, в пользу "Грузинской мечты" отдано более 70% голосов, добавил премьер.Оппозиционно настроенные по отношению к власти граждане Грузии во второй половине дня выборов вышли на улицы на протестное шествие и двинулись к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге. Они передвигаются несколькими группами, а их окончательная точка сбора – площадь Свободы. Ранее грузинская оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов.Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний.Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.Пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани сообщала, что явка на выборах в органы местного самоуправления в Грузии 4 октября превысила 28%, и к трем часам дня (14:00 мск) на избирательных участках проголосовали 991 651 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отношения России и Грузии: эксперт оценил перспективы"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера КобахидзеИз Грузии депортировали участников протестов в Тбилиси
Выборы в Грузии – оппозиция начинает "мирную революцию"

18:11 04.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Протесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Кандидаты от правящей в Грузии партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" побеждают во всех муниципалитетах страны с результатом более 70% голосов. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Согласно данным наших избирательных штабов, "Грузинская мечта" уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах", – сказал Кобахидзе на брифинге.
Более того, во всех муниципалитетах, в том числе в столице Грузии Тбилиси и других крупных городах страны, в пользу "Грузинской мечты" отдано более 70% голосов, добавил премьер.
"Как может умный человек думать о свержении и организации революции? У нас есть надежные исследования, и эти исследования показывают, что рейтинг правящей партии составляет 65%", – заявил Кобахидзе журналистам, отвечая на вопрос о возможных провокациях оппозиции в день голосования.
Оппозиционно настроенные по отношению к власти граждане Грузии во второй половине дня выборов вышли на улицы на протестное шествие и двинулись к проспекту Руставели в Тбилиси для участия в анонсированном митинге. Они передвигаются несколькими группами, а их окончательная точка сбора – площадь Свободы. Ранее грузинская оппозиция заявляла, что устроит "мирную революцию" в день выборов.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут мэров пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэров 59 муниципалитетов и депутатов местных городских собраний.
Участие в голосовании принимают 12 политических партий, часть оппозиции объявила бойкот выборам. За пост мэра Тбилиси борьбу ведут девять кандидатов, среди них действующий мэр от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который занимает этот пост с 2017 года.
Пресс-спикер ЦИК страны Натия Иоселиани сообщала, что явка на выборах в органы местного самоуправления в Грузии 4 октября превысила 28%, и к трем часам дня (14:00 мск) на избирательных участках проголосовали 991 651 человек.
