Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В столице Абхазии – городе Сухум – Центральный выставочный зал открылся выставкой, которую организовала Российская галерея искусств. Гостям представлены в том числе картины из фондов в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов. По его словам, такого рода проекты знаковы не только для обоих черноморских городов, но и в целом для стран.Выставка "Под Южным небом" из более чем 30 картин развернулась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. Он открылся после реконструкции впервые с января 2024 года, когда был, по сути, уничтожен пожаром. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба, принимавший участие в торжественном открытии, назвал это событие одним из ключевых в 2025 году и поблагодарил коллег из России за помощь в восстановлении достояния абхазского народа.Историческое здание посетили президент Абхазии Бадра Гунба, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин. В дар от российской стороны была подарена картина известного абхазского художника Леварсы Бутба "Абраскил" как символ глубокой связи с культурным наследием и историей народа Абхазии.В экспозиции выставки рядом с творениями абхазских мастеров – шедевры русской живописи из собраний федеральных и региональных музеев России. Они представлены в Абхазии впервые.Все организовала Российская галерея искусств, и часть работ прибыла сюда из фондов самой РГИ, хранящихся в Севастополе.По словам Зотова, для нового федерального музея страны, одна из задач которого – изучать и коллекционировать искусство регионов Глобального Юга, организация такой выставки является частью глобальной миссии."Проект многовидовой, многожанровый и многостилевой. Наша задача – показать и базовое разнообразие, и тонкие связи между Россией и Абхазией на протяжении 200 лет, которые пронизывают представленные предметы, а также темы и смыслы, стоящие за этими экспонатами", – сказал Зотов.В числе работ – творения выдающихся российских художников. Среди них знаменитые уроженцы Крыма, его приморской Феодосии: ученик Ивана Айвазовского Лев Лагорио и представитель княжеского абхазского рода, первый профессиональный абхазский художник Александр Чачба. А также выдающиеся Никанор Чернецов, живший и творивший в Крыму, и любивший Севастополь "за веселых людей, море и самолеты" и работавший в нем Александр Дайнека, автор пронзительного батального полотна "Оборона Севастополя".Кроме того, этот проект – возможность показать зрителю интересные произведения из еще только формирующейся коллекции РГИ."И это тоже одна из ключевых задач любого музея: не только хранить, но и показывать, то есть вести просветительскую работу", –подчеркнул директор музейно-выставочного центра галереи.Выставка будет работать до 23 ноября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской""Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе

