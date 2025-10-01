В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"

https://crimea.ria.ru/20251001/v-melitopole-otkryli-vystavku-ria-novosti-krym-zaschitniki-zemli-russkoy-1149882658.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На площадке Мелитопольского городского краеведческого музея открыли выставку "Защитники земли русской" - проекта регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе. Проект "Защитники земли русской" включает в себя серию текстовых материалов с использованием инфографики. Она и легла в основу экспозиции.На сайте и в соцсетях РИА Новости Крым вышло уже более 30 материалов. Они охватывают широкий исторический период, начиная со времен Руси и заканчивая новейшей историей России. Особое внимание уделено наиболее значимым сражениям Великой Отечественной войны.Битва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под ПрохоровкойПомощь в проведении выставки оказала администрация Мелитополя, которая поддержала инициативу по сохранению и продвижению исторической памяти."Наверное, эта выставка сейчас особенно важна тем, что мы с вами живем не в самое простое время, идет специальная военная операция. И, к сожалению, наше подрастающее поколение невольно вовлечено в эти исторические события", - сказала, выступив с приветственным словом, и. о. председателя мелитопольского горсовета депутатов Ирина Матвиенко.Защитники земли русской: "Брусиловский прорыв"По ее словам, на запорожской земле растет очень стойкое и инициативное поколение, много волонтеров, хорошо развивается юнармейское движение."Мы будем это поддерживать на уровне администрации, на уровне депутатского корпуса", - добавила Матвиенко.Главный консультант министерства культуры региона Елена Трофимова, в свою очередь, отметила, что приятно принимать на площадках учреждений культуры Запорожской области проекты, привезенные из других регионов Российской Федерации.Прорыв блокады ЛенинградаНачальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Мелитополя Ирина Архипова также поблагодарила сотрудников агентства за "новое прочтение и оригинальную подачу": чтобы открыть интересные страницы, нужно считать QR-код."Желаем вам творческих побед, достижений! А мы со своей стороны будем посещать ваши выставки", - сказала Архипова.В рамках мероприятия управление культуры, спорта и молодежной политики Мелитополя вручило благодарность Региональному подразделению медиагруппы "Россия сегодня" за высокий профессионализм, оперативное и объективное освещение значимых событий региона, вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, благодарственные письма от министра культуры Запорожской области получили дизайнер сайта РИА Новости Крым Дмитрий Вертипрахов и обозреватель Алексей Гончаров, а также руководитель проектов Анна Дятлова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 45 регионовНа "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России

