В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"
© Управление культуры, спорта и молодежной политики Мелитополя Выставка РИА Новости Крым "Защитники земли русской" в Мелитополе
© Управление культуры, спорта и молодежной политики Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На площадке Мелитопольского городского краеведческого музея открыли выставку "Защитники земли русской" - проекта регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
"Проект посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. И наша задача – не забывать об этом и память передавать из поколения в поколение", - сказала на презентации руководитель проектов Анна Дятлова.
Проект "Защитники земли русской" включает в себя серию текстовых материалов с использованием инфографики. Она и легла в основу экспозиции.
На сайте и в соцсетях РИА Новости Крым вышло уже более 30 материалов. Они охватывают широкий исторический период, начиная со времен Руси и заканчивая новейшей историей России. Особое внимание уделено наиболее значимым сражениям Великой Отечественной войны.
Помощь в проведении выставки оказала администрация Мелитополя, которая поддержала инициативу по сохранению и продвижению исторической памяти.
"Наверное, эта выставка сейчас особенно важна тем, что мы с вами живем не в самое простое время, идет специальная военная операция. И, к сожалению, наше подрастающее поколение невольно вовлечено в эти исторические события", - сказала, выступив с приветственным словом, и. о. председателя мелитопольского горсовета депутатов Ирина Матвиенко.
По ее словам, на запорожской земле растет очень стойкое и инициативное поколение, много волонтеров, хорошо развивается юнармейское движение.
"Мы будем это поддерживать на уровне администрации, на уровне депутатского корпуса", - добавила Матвиенко.
Главный консультант министерства культуры региона Елена Трофимова, в свою очередь, отметила, что приятно принимать на площадках учреждений культуры Запорожской области проекты, привезенные из других регионов Российской Федерации.
"Это важно для нас и ценно. И хотелось бы, чтобы этот опыт перенимали и другие учреждения, привозили свои проекты на наши площадки. Посмотрев выставку, я почувствовала сопричастность к судьбе своей страны. Здесь воедино соединен и исторический, и культурный код. И хотелось бы, чтобы подрастающее поколение понимало масштабы Победы страны, в которой живет", - призналась она.
Начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Мелитополя Ирина Архипова также поблагодарила сотрудников агентства за "новое прочтение и оригинальную подачу": чтобы открыть интересные страницы, нужно считать QR-код.
"Желаем вам творческих побед, достижений! А мы со своей стороны будем посещать ваши выставки", - сказала Архипова.
В рамках мероприятия управление культуры, спорта и молодежной политики Мелитополя вручило благодарность Региональному подразделению медиагруппы "Россия сегодня" за высокий профессионализм, оперативное и объективное освещение значимых событий региона, вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, благодарственные письма от министра культуры Запорожской области получили дизайнер сайта РИА Новости Крым Дмитрий Вертипрахов и обозреватель Алексей Гончаров, а также руководитель проектов Анна Дятлова.
