"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости - РИА Новости Крым, 02.10.2025
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
2025-10-02T22:36
2025-10-02T22:36
2025-10-02T22:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Уникальная экспозиция развернулась в музее Античности и Византии. Современные мультимедийные технологии "объединились" здесь с артефактами, найденными при раскопках южного пригорода античного полиса.Особой атмосферой обладает зал, в котором расположилась диорама "Крещение Руси". Ее длина 35 метров, а высота – пять. Но впечатляет полотно не столько масштабами, сколько "ожившими картинами". Добились этого благодаря приемам архитектуры, интерактивного проектирования и аромадизайна.Новая иммерсивная выставка "Вспомни, где все началось" открылась в музее Античности и Византии в "Новом Херсонесе" 1 августа. Стартом этого проекта свое новоселье торжественно отметил музей-заповедник "Херсонес Таврический", фонды которого вместе со специалистами "переехали" на территорию нового музейно-храмового комплекса.
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
Иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч гостей
22:36 02.10.2025 (обновлено: 22:40 02.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"За первый месяц работы иммерсивную выставку "Вспомни, где все началось" в Новом Херсонесе посетили 11 тысяч человек", – рассказали в музейно-храмовом комплексе.
Уникальная экспозиция развернулась в музее Античности и Византии. Современные мультимедийные технологии "объединились" здесь с артефактами, найденными при раскопках южного пригорода античного полиса.
Особой атмосферой обладает зал, в котором расположилась диорама "Крещение Руси". Ее длина 35 метров, а высота – пять. Но впечатляет полотно не столько масштабами, сколько "ожившими картинами". Добились этого благодаря приемам архитектуры, интерактивного проектирования и аромадизайна.
"Легкая рябь воды, мерцание свечей, движение плащей – ключевой эпизод истории разворачивается буквально перед глазами зрителя... Это не просто музейный маршрут, а живая история о том, как формировалась духовная основа нашей страны", – отмечают организаторы.
Новая иммерсивная выставка "Вспомни, где все началось" открылась
в музее Античности и Византии в "Новом Херсонесе" 1 августа. Стартом этого проекта свое новоселье торжественно отметил музей-заповедник "Херсонес Таврический", фонды которого вместе со специалистами "переехали" на территорию нового музейно-храмового комплекса.
