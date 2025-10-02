https://crimea.ria.ru/20251002/unikalnaya-vystavka-v-novom-khersonese-bet-rekordy-poseschaemosti-1149918586.html

"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости

"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости - РИА Новости Крым, 02.10.2025

"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости

В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Уникальная экспозиция развернулась в музее Античности и Византии. Современные мультимедийные технологии "объединились" здесь с артефактами, найденными при раскопках южного пригорода античного полиса.Особой атмосферой обладает зал, в котором расположилась диорама "Крещение Руси". Ее длина 35 метров, а высота – пять. Но впечатляет полотно не столько масштабами, сколько "ожившими картинами". Добились этого благодаря приемам архитектуры, интерактивного проектирования и аромадизайна.Новая иммерсивная выставка "Вспомни, где все началось" открылась в музее Античности и Византии в "Новом Херсонесе" 1 августа. Стартом этого проекта свое новоселье торжественно отметил музей-заповедник "Херсонес Таврический", фонды которого вместе со специалистами "переехали" на территорию нового музейно-храмового комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человекВ Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"

