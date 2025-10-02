Рейтинг@Mail.ru
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости - РИА Новости Крым, 02.10.2025
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости
В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Уникальная экспозиция развернулась в музее Античности и Византии. Современные мультимедийные технологии "объединились" здесь с артефактами, найденными при раскопках южного пригорода античного полиса.Особой атмосферой обладает зал, в котором расположилась диорама "Крещение Руси". Ее длина 35 метров, а высота – пять. Но впечатляет полотно не столько масштабами, сколько "ожившими картинами". Добились этого благодаря приемам архитектуры, интерактивного проектирования и аромадизайна.Новая иммерсивная выставка "Вспомни, где все началось" открылась в музее Античности и Византии в "Новом Херсонесе" 1 августа. Стартом этого проекта свое новоселье торжественно отметил музей-заповедник "Херсонес Таврический", фонды которого вместе со специалистами "переехали" на территорию нового музейно-храмового комплекса.
"Живая" выставка в Новом Херсонесе бьет рекорды посещаемости

Иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч гостей

22:36 02.10.2025 (обновлено: 22:40 02.10.2025)
 
© Пресс-служба "Новый Херсонес"Уникальная выставка в "Новом Херсонесе"
Уникальная выставка в Новом Херсонесе
© Пресс-служба "Новый Херсонес"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе уникальную иммерсивную выставку в Новом Херсонесе за месяц посетили 11 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"За первый месяц работы иммерсивную выставку "Вспомни, где все началось" в Новом Херсонесе посетили 11 тысяч человек", – рассказали в музейно-храмовом комплексе.

Уникальная экспозиция развернулась в музее Античности и Византии. Современные мультимедийные технологии "объединились" здесь с артефактами, найденными при раскопках южного пригорода античного полиса.
Особой атмосферой обладает зал, в котором расположилась диорама "Крещение Руси". Ее длина 35 метров, а высота – пять. Но впечатляет полотно не столько масштабами, сколько "ожившими картинами". Добились этого благодаря приемам архитектуры, интерактивного проектирования и аромадизайна.
© Пресс-служба "Новый Херсонес"Уникальная выставка в "Новом Херсонесе"
Уникальная выставка в Новом Херсонесе
© Пресс-служба "Новый Херсонес"
Уникальная выставка в "Новом Херсонесе"
"Легкая рябь воды, мерцание свечей, движение плащей – ключевой эпизод истории разворачивается буквально перед глазами зрителя... Это не просто музейный маршрут, а живая история о том, как формировалась духовная основа нашей страны", – отмечают организаторы.
Новая иммерсивная выставка "Вспомни, где все началось" открылась в музее Античности и Византии в "Новом Херсонесе" 1 августа. Стартом этого проекта свое новоселье торжественно отметил музей-заповедник "Херсонес Таврический", фонды которого вместе со специалистами "переехали" на территорию нового музейно-храмового комплекса.
