"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе

"Конечно, это признание того, что Крым – это Россия", – сказал Дьяченко, комментируя состав участников салона изобретений и новых технологий, среди которых в этом году есть представители Китая, Израиля, Сербии и ряда других стран.
Собеседник отметил, что салон проходит в рамках большого фестиваля ВОИР "Наука и изобретения для жизни", и для организаторов очень важно, что подобные мероприятия с успехом идут именно в регионах.
"В Москву собрать легко и зарубежных товарищей, и из других российских регионов. Но нам очень важно также, чтобы приезжали участники именно в различные регионы страны. Вот как в Крым", – добавил он.
На мероприятиях ВОИР организаторы объединяют представителей крупных промышленных предприятий, малых компаний и индивидуальных изобретателей с органами власти и потенциальными инвесторами, а значит это платформа для обмена опытом, внедрения инновации и прогресса, отметил Дьяченко.
"И представители крупных компаний, с одной стороны, представляют свои разработки, а с другой стороны, смотрят, что здесь есть у маленьких компаний и что можно взять из этих результатов и внедрить у себя" – заметил собеседник.
По его словам, региональные организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) есть сегодня уже в 78 регионах России, и как минимум 50 из них участвовали в мероприятиях разного уровня, как и Крым, что очень важно.
"В Ульяновске параллельно проводится очень крупное мероприятие, посвященное главным образом вопросам интеллектуальной собственности. Мы только вернулись из Казани, и в планах ближайших – Омск, Ижевск... География от Калининграда до Владивостока", – поделился Дьяченко.
При этом одна из главных задач организации – расширять географию, а с ней и свое влияние, как минимум, на страны ближнего зарубежья, и эта работа продолжается, подчеркнул эксперт.
"Мы уже такие переговоры проводим с товарищами из Киргизии и из Беларуси. И я не исключаю, что в следующий год у нас и такие вот мероприятия, направленные на популяризацию изобретательской деятельности, выйдут за пределы России", – сказал Дьяченко.
Так, по его словам, конкурс "Изобретатель года", который проводится в РФ третий год, со 2026-го имеет все шансы превратиться из всероссийского в международный.
"И он как минимум распространится на страны ЕАЭС", – уточнил собеседник.
В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время". Мероприятие объединило около 600 участников из 18 регионов России, а также зарубежных специалистов из восьми стран. Здесь представляют свыше 230 разработок в десятках научных направлений, таких как энергетика, робототехника, приборостроение, электроника, медицина, транспорт и другие.
Традиционно организует салон Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке правительства Севастополя. В числе постоянных участников проекта – ключевые игроки в деле продвижения инноваций в России: Министерство науки и высшего образования, Минпромторг, Минобороны, Госкорпорация "Ростех".
