"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе

"Это признание Крыма": эксперт о международном салоне в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Участие разработок специалистов из Китая, Израиля, Сербии, Азербайджана и других стран в ХXI Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое Время" в Севастополе является признанием того, что Крым – это Россия. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым на полях мероприятий салона высказал исполнительный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Олег Дьяченко.Собеседник отметил, что салон проходит в рамках большого фестиваля ВОИР "Наука и изобретения для жизни", и для организаторов очень важно, что подобные мероприятия с успехом идут именно в регионах."В Москву собрать легко и зарубежных товарищей, и из других российских регионов. Но нам очень важно также, чтобы приезжали участники именно в различные регионы страны. Вот как в Крым", – добавил он.На мероприятиях ВОИР организаторы объединяют представителей крупных промышленных предприятий, малых компаний и индивидуальных изобретателей с органами власти и потенциальными инвесторами, а значит это платформа для обмена опытом, внедрения инновации и прогресса, отметил Дьяченко.По его словам, региональные организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) есть сегодня уже в 78 регионах России, и как минимум 50 из них участвовали в мероприятиях разного уровня, как и Крым, что очень важно."В Ульяновске параллельно проводится очень крупное мероприятие, посвященное главным образом вопросам интеллектуальной собственности. Мы только вернулись из Казани, и в планах ближайших – Омск, Ижевск... География от Калининграда до Владивостока", – поделился Дьяченко.При этом одна из главных задач организации – расширять географию, а с ней и свое влияние, как минимум, на страны ближнего зарубежья, и эта работа продолжается, подчеркнул эксперт.Так, по его словам, конкурс "Изобретатель года", который проводится в РФ третий год, со 2026-го имеет все шансы превратиться из всероссийского в международный."И он как минимум распространится на страны ЕАЭС", – уточнил собеседник.В Севастополе стартовал ХXI Международный салон изобретений и новых технологий "Новое Время". Мероприятие объединило около 600 участников из 18 регионов России, а также зарубежных специалистов из восьми стран. Здесь представляют свыше 230 разработок в десятках научных направлений, таких как энергетика, робототехника, приборостроение, электроника, медицина, транспорт и другие.Традиционно организует салон Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) при поддержке правительства Севастополя. В числе постоянных участников проекта – ключевые игроки в деле продвижения инноваций в России: Министерство науки и высшего образования, Минпромторг, Минобороны, Госкорпорация "Ростех".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инновационные лекарства и геномная регистрация - главные поручения ПутинаЗащита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛАВ Крыму стартовала юбилейная медицинская выставка "Здравоохранение-2025"

