ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян - РИА Новости Крым, 03.10.2025
ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян
ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян - РИА Новости Крым, 03.10.2025
ВСУ за 11 лет убили более 7 тысяч мирных россиян
ВСУ убили 225 российских детей и около 7 тысяч мирных взрослых граждан за 11 лет, всего от агрессии украинских неонацистов с 2014 года пострадали 27 тысяч... РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T11:17
2025-10-03T11:17
2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. ВСУ убили 225 российских детей и около 7 тысяч мирных взрослых граждан за 11 лет, всего от агрессии украинских неонацистов с 2014 года пострадали 27 тысяч жителей России. Такие данные озвучил заместитель председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев в ходе оперативного совещания в Донецке, сообщает ведомство.
"В результате агрессии Украины пострадали 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних", – сообщил Кабурнеев .
Замглавы ведомства отметил, что за одиннадцать лет, с 2014 года, Следкомом было возбуждено 8 167 дел о преступлениях киевского режима.
"Обвинительные приговоры постановлены в отношении 674 лиц. На данный момент заочно привлечены 1004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145-и состоялись обвинительные приговоры", – уточнил Кабурнеев.
Кроме того, продолжается поисковая работа по обнаружению мест массовых захоронений мирных граждан на территории новых субъектов РФ, находившихся под оккупацией украинских вооруженных формирований, где могут находиться останки жертв преступлений киевского режима с 2014 года, добавил Кабурнеев.
Согласно озвученной им информации, в 2025 году в ходе поисковых мероприятий были эксгумированы 113 тел жертв киевского режима на территориях воссоединенных с РФ исторических регионов страны.
Кабурнеев также подчеркнул, что ведомством проводились расследования в отношении ряда наемников из Финляндии, Швеции, Бразилии, Великобритании, Испании и других иностранных государств, участвующих в вооруженном конфликте против России в составе украинских военных формирований. По его словам, за минувшие две недели эта работа была завершена.
"Подданный Королевства Испания Арроба Мордильо, с 2022 года принимающий участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, объявлен в международный розыск. Также завершено расследование в отношении подданного Королевства Швеция, бывшего военнослужащего шведской армии Нильса Далгрена. Он объявлен в международный розыск", – отметил Кабурнеев.
Председатель СК России Александр Бастрыкин также заслушал ряд других докладов, в том числе о работе Судебно-экспертного центра СК России и следственных подразделений СК России в новых регионах, и дал поручения по дальнейшей работе.
