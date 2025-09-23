Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/vsu-za-nedelyu-ubili-24-mirnykh-rossiyanina-1149642873.html
ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина
ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина - РИА Новости Крым, 23.09.2025
ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина
В течение недели от ударов ВСУ в приграничье России пострадали 145 человек: погибли 24 мирных жителя, еще 121 получилил ранения, среди них трое детей. Об этом... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T08:46
2025-09-23T08:54
родион мирошник
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
атаки всу
происшествия
новости
общество
новости сво
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149599411_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_888bc52d3ea7e8ea6dd68a8ea82623bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В течение недели от ударов ВСУ в приграничье России пострадали 145 человек: погибли 24 мирных жителя, еще 121 получилил ранения, среди них трое детей. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его словам, противник усилил беспилотные атаки на регионы. Удары наносились по жилым домам, социальной инфраструктуре, медицинскому транспорту и энергообъектам. Он уточнил, что по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3139 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты. Также украинские вооруженные формирования продолжали попытки нанесения ударов с помощью дронов по гражданским объектам в глубине России, указал Мирошник."При помощи БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в Самарской, Саратовской, Смоленской, Воронежской, Волгоградской областях, в Республике Башкортостан. В Самарской области один из таких налетов привел к гибели четырех мирных жителей", - добавил Мирошник.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.В том числе, в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть белорусские граждане. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА, два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/15/1149599411_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_05aeb68d623f6d4b5f73aba1b62dcc84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, атаки всу, происшествия, новости, общество, новости сво, дети
ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина

За неделею в России от ударов ВСУ погибли 24 мирных жителя и пострадали 121 – Мирошник

08:46 23.09.2025 (обновлено: 08:54 23.09.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоОбстрел ВСУ Васильевского муниципального округа в Запорожской области
Обстрел ВСУ Васильевского муниципального округа в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В течение недели от ударов ВСУ в приграничье России пострадали 145 человек: погибли 24 мирных жителя, еще 121 получилил ранения, среди них трое детей. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В результате агрессивных деяний киевского режима пострадали трое детей: 12-летняя девочка в Рубежном (ЛНР), годовалый ребенок и 13-летняя девочка в Васильевке Запорожской области. Все они с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы", - сказал он.
По его словам, противник усилил беспилотные атаки на регионы. Удары наносились по жилым домам, социальной инфраструктуре, медицинскому транспорту и энергообъектам.
Он уточнил, что по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3139 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты.
"Подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима", - отметил Мирошник.
Также украинские вооруженные формирования продолжали попытки нанесения ударов с помощью дронов по гражданским объектам в глубине России, указал Мирошник.
"При помощи БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в Самарской, Саратовской, Смоленской, Воронежской, Волгоградской областях, в Республике Башкортостан. В Самарской области один из таких налетов привел к гибели четырех мирных жителей", - добавил Мирошник.
В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.
В том числе, в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть белорусские граждане. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА, два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Родион МирошникВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУАтаки ВСУПроисшествияНовостиОбществоНовости СВОдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
10:46Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда
10:34В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
10:27В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
10:11Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
09:49ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
09:20Ялта частично обесточена
08:59Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов
08:46Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
08:46ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина
08:21Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
08:11Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
07:58В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
07:40В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
07:36Крымский мост открыт
07:3669 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
07:23В Севастополе открыли рейд
07:19Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
06:42Крымский мост закрыт
06:4111 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Лента новостейМолния