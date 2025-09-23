https://crimea.ria.ru/20250923/vsu-za-nedelyu-ubili-24-mirnykh-rossiyanina-1149642873.html

ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина

ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В течение недели от ударов ВСУ в приграничье России пострадали 145 человек: погибли 24 мирных жителя, еще 121 получилил ранения, среди них трое детей. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.По его словам, противник усилил беспилотные атаки на регионы. Удары наносились по жилым домам, социальной инфраструктуре, медицинскому транспорту и энергообъектам. Он уточнил, что по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3139 боеприпасов, среди которых были РСЗО (122-миллиметровые), артиллерийские снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, мины, гранаты. Также украинские вооруженные формирования продолжали попытки нанесения ударов с помощью дронов по гражданским объектам в глубине России, указал Мирошник."При помощи БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в Самарской, Саратовской, Смоленской, Воронежской, Волгоградской областях, в Республике Башкортостан. В Самарской области один из таких налетов привел к гибели четырех мирных жителей", - добавил Мирошник.В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма дронами, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке, она переведена на дистанционное обучение. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.В том числе, в Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили, что среди пострадавших в чрезвычайной ситуации в Крыму есть белорусские граждане. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ялтинского многопрофильного медцентра ФМБА, два гражданина Беларуси, пострадавшие в результате удара украинскими беспилотниками по Форосу, находятся в стабильном состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

