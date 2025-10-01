https://crimea.ria.ru/20251001/sk-rf-rassleduet-gibel-deputata-novoy-kakhovki-vladimira-leonteva-1149898939.html
СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева
владимир леонтьев
новая каховка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. СК РФ будет расследовать атаку ВСУ, в результате которой погиб председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщает ведомство.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга".Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
Новости
