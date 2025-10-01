Рейтинг@Mail.ru
СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева - РИА Новости Крым, 01.10.2025
СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева
владимир леонтьев
новая каховка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. СК РФ будет расследовать атаку ВСУ, в результате которой погиб председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщает ведомство.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга".Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев, новая каховка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. СК РФ будет расследовать атаку ВСУ, в результате которой погиб председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, сообщает ведомство.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что Леонтьев скончался в больнице из-за атаки дрона ВСУ типа "Баба-Яга".
"Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления ВСУ, повлекшие гибель и ранения мирных граждан в Херсонской и Белгородской областях. По информации органов исполнительной власти, в Херсонской области при атаке украинского дрона погиб председатель совета депутатов Новой Каховки. Также ранения получили две женщины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.
Владимир ЛеонтьевНовая КаховкаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиХерсонская область
 
