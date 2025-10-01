Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки

https://crimea.ria.ru/20251001/ranenyy-pri-atake-vsu-glava-soveta-deputatov-novoy-kakhovki-skonchalsya-1149869037.html
2025-10-01T11:11
2025-10-01T11:11
2025-10-01T14:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В среду утром стало известно, что при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сообщалось, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу.Сальдо отметил, что Леонтьев был настоящим патриотом, горячо любившим Россию и Херсонщину. "Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки. От имени всей Херсонской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Павловича. Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей", - добавил губернатор.Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:11 01.10.2025 (обновлено: 14:34 01.10.2025)