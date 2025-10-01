Рейтинг@Mail.ru
Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/ranenyy-pri-atake-vsu-glava-soveta-deputatov-novoy-kakhovki-skonchalsya-1149869037.html
Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки
Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T11:11
2025-10-01T14:34
новые регионы россии
владимир леонтьев
новая каховка
владимир сальдо
херсонская область
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149868819_0:63:960:603_1920x0_80_0_0_028f547a88661644e44c434da79d933f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В среду утром стало известно, что при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сообщалось, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу.Сальдо отметил, что Леонтьев был настоящим патриотом, горячо любившим Россию и Херсонщину. "Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки. От имени всей Херсонской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Павловича. Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей", - добавил губернатор.Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новые регионы россии
новая каховка
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149868819_0:43:796:640_1920x0_80_0_0_03bf220329c405b53ed9c703aa99e48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, владимир леонтьев, новая каховка, владимир сальдо, херсонская область, утраты
Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки

Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев

11:11 01.10.2025 (обновлено: 14:34 01.10.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВладимир Леонтьев
Владимир Леонтьев
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В среду утром стало известно, что при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сообщалось, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"С великой скорбью сообщаю, что Владимир Павлович Леонтьев скончался в больнице от полученных ранений. Врачи боролись до последнего, но спасти его не удалось", - сообщил он.

Сальдо отметил, что Леонтьев был настоящим патриотом, горячо любившим Россию и Херсонщину.
"Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки. От имени всей Херсонской области выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Павловича. Светлая память о нем навсегда останется в истории нашего края и в сердцах людей", - добавил губернатор.
Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки. В последние годы в ходе командировок в Херсонскую область он неоднократно давал интервью военкорам РИА Новости Крым, рассказывая о жизни и развитии региона в составе России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новые регионы РоссииВладимир ЛеонтьевНовая КаховкаВладимир СальдоХерсонская областьУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49В Мелитополе открыли выставку РИА Новости Крым "Защитники земли русской"
14:32Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга
14:12Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
14:02Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
13:43ЕС выплатил Украине новый транш из доходов от замороженных активов РФ
13:33В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
13:25Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму
13:12Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах
12:41США готовятся к войне: с кем и зачем
12:16На 60 тысяч больше: Крым посетили более 6 млн туристов с начала года
12:14Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
12:02На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами
11:50Министр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму
11:42В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста
11:32В Екатеринбурге 12 школьников госпитализировали из-за проблем с дыханием
11:11Скончался раненный при атаке ВСУ глава Совета депутатов Новой Каховки
11:00"Сломают зубы": в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес Крыма
10:50После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
10:43Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
10:33Подростки из четырех регионов России готовили теракты
Лента новостейМолния