При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев
При атаке на Новую Каховку тяжело ранен председатель Совета депутатов Владимир Леонтьев
10:14 01.10.2025 (обновлено: 10:24 01.10.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкс-глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Cегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Валерий Леонтьев. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтака беспилотника ВСУ на Новую Каховку
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Атака беспилотника ВСУ на Новую Каховку
В Новой Каховке и во всей области Владимира Павловича знают все, отметил губернатор. Он долгое время руководил городом, вел его жителей за собой во времена самых тяжелых испытаний, добавил Сальдо.
Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки.
В конце сентября трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области, сообщал Сальдо.
Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.