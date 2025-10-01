https://crimea.ria.ru/20251001/pri-atake-na-novuyu-kakhovku-tyazhelo-ranen-eks-mer-goroda-leontev-1149866426.html

При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев

При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев

Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области РИА Новости Крым, 01.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В Новой Каховке и во всей области Владимира Павловича знают все, отметил губернатор. Он долгое время руководил городом, вел его жителей за собой во времена самых тяжелых испытаний, добавил Сальдо.Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки.В конце сентября трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области, сообщал Сальдо.Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

