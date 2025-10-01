Рейтинг@Mail.ru
При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев
При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев
При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев - РИА Новости Крым, 01.10.2025
При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев
Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T10:14
2025-10-01T10:24
херсонская область
владимир леонтьев
владимир сальдо
новая каховка
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129856205_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac5582d417ff6fbc3ea4c4f084695371.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В Новой Каховке и во всей области Владимира Павловича знают все, отметил губернатор. Он долгое время руководил городом, вел его жителей за собой во времена самых тяжелых испытаний, добавил Сальдо.Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки.В конце сентября трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области, сообщал Сальдо.Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новая каховка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129856205_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b42e2cd415ce107be07ef2b06fb158a4.jpg
1920
1920
true
херсонская область, владимир леонтьев, владимир сальдо, новая каховка, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия
При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев

При атаке на Новую Каховку тяжело ранен председатель Совета депутатов Владимир Леонтьев

10:14 01.10.2025 (обновлено: 10:24 01.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкс-глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
Экс-глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев получил тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Cегодня утром при атаке вражеского дрона "Баба-яга" пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Валерий Леонтьев. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАтака беспилотника ВСУ на Новую Каховку
Атака беспилотника ВСУ на Новую Каховку
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Атака беспилотника ВСУ на Новую Каховку
В Новой Каховке и во всей области Владимира Павловича знают все, отметил губернатор. Он долгое время руководил городом, вел его жителей за собой во времена самых тяжелых испытаний, добавил Сальдо.
Владимир Леонтьев работал главой администрации Новокаховского городского округа, затем руководил Советом депутатов Новой Каховки.
В конце сентября трое мужчин получили ранения в результате удара ВСУ по зданию Голопристанской центральной районной больницы в Херсонской области, сообщал Сальдо.
Ранее один человек погиб и шесть пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую ранее привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
Херсонская областьВладимир ЛеонтьевВладимир СальдоНовая КаховкаОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествия
 
