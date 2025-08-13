https://crimea.ria.ru/20250813/vsu-byut-po-grazhdanskim-na-khersonschine-snaryadami-s-porazhayuschimi-elementami-1148696016.html

ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами

ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами - РИА Новости Крым, 13.08.2025

ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами

В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит... РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T20:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую в эфире радио "Спутник в Крыму" привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.По его словам, обстрелы области происходят каждый день из разного вида оружия.Как рассказал Георгиев, за минувший год зафиксировано 1230 инцидентов, в которых погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля было 1093 обстрела, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок."Имеем большое количество минно-взрывных травм, потому что применяются поражающие элементы, и шрапнель, и рубленная проволока. Буквально на днях обезвреживали в Каховке взрывное устройство, которое сбросил беспилотник. Оно было полностью начинено поражающими элементами", - отметил омбудсмен.По его словам, если обстреливают Алешки, то дроны направляют с правобережья Херсона, если Кинбурнскую косу – то из Очакова.При этом гражданские страдают при абсолютно жизненных, бытовых обстоятельствах: в Олешках женщина, работающая в огороде, пострадала от удара беспилотника, врач погиб в этом же населенном пункте от беспилотника ВСУ, туша пожар, вызванный другим украинским БПЛА.Он привел и другую статистику по пострадавшим объектам оказания медицинской помощи гражданскому населению."С начала 2024-го года 34 машины скорой помощи у нас попали под обстрел. Из них восемь не подлежат ремонту. Постоянно под обстрелом Алешковская ЦРБ, Новокаховская городская центральная больница, Каховская ЦРБ. Из последних двух случаев - прямое попадание по приемному покою Алешкинской больницы: дрон специально наводили, чтобы он попал в приемное отделение. И на прошлой неделе удар по операционному и хирургическим отделениям", - отметил спикер.Георгиев подчеркнул самоотверженность медиков, которые продолжают трудиться в таких условиях, храня верность врачебному долгу.Также под ударом находятся газораспределительные станции и электроподстанции. Из-за повторных обстрелов сотрудники ЖКХ не могут приступить к ремонтным работам и их починить.По словам омбудсмена, все факты обстрелов фиксируются и Министерством иностранных дел России, и следственными органами в рамках уголовного дела, каждый пострадавший признается потерпевшей стороной в результате военной агрессии киевского режима. Аналогичную статистику ведет и сам уполномоченный по правам человека в Херсонской области, и прокуратура."Это надо фиксировать, потому что, уверен, рано или поздно, те, кто это творят, должны понести наказание. Это должен быть, считаю, международный трибунал. И причем не только киевский режим должен быть наказан, а и те, кто его спонсирует, те, кто планирует эти атаки, кто потакает этим преступлениям. Это ни что иное, как терроризм, когда обстреливаются автобусы, гражданские машины, рынки, больницы", - убежден Георгиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихОхотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на ХерсонщинеВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли троеВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей

