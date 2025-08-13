https://crimea.ria.ru/20250813/vsu-byut-po-grazhdanskim-na-khersonschine-snaryadami-s-porazhayuschimi-elementami-1148696016.html
ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами - РИА Новости Крым, 13.08.2025
ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T20:50
2025-08-13T20:50
2025-08-13T20:50
сергей георгиев
херсонская область
новые регионы россии
обстрелы всу
украина
россия
атаки всу
радио "спутник в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144339372_141:0:1140:562_1920x0_80_0_0_d5d91530b4bffccfc97a41a417172ee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую в эфире радио "Спутник в Крыму" привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.По его словам, обстрелы области происходят каждый день из разного вида оружия.Как рассказал Георгиев, за минувший год зафиксировано 1230 инцидентов, в которых погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля было 1093 обстрела, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок."Имеем большое количество минно-взрывных травм, потому что применяются поражающие элементы, и шрапнель, и рубленная проволока. Буквально на днях обезвреживали в Каховке взрывное устройство, которое сбросил беспилотник. Оно было полностью начинено поражающими элементами", - отметил омбудсмен.По его словам, если обстреливают Алешки, то дроны направляют с правобережья Херсона, если Кинбурнскую косу – то из Очакова.При этом гражданские страдают при абсолютно жизненных, бытовых обстоятельствах: в Олешках женщина, работающая в огороде, пострадала от удара беспилотника, врач погиб в этом же населенном пункте от беспилотника ВСУ, туша пожар, вызванный другим украинским БПЛА.Он привел и другую статистику по пострадавшим объектам оказания медицинской помощи гражданскому населению."С начала 2024-го года 34 машины скорой помощи у нас попали под обстрел. Из них восемь не подлежат ремонту. Постоянно под обстрелом Алешковская ЦРБ, Новокаховская городская центральная больница, Каховская ЦРБ. Из последних двух случаев - прямое попадание по приемному покою Алешкинской больницы: дрон специально наводили, чтобы он попал в приемное отделение. И на прошлой неделе удар по операционному и хирургическим отделениям", - отметил спикер.Георгиев подчеркнул самоотверженность медиков, которые продолжают трудиться в таких условиях, храня верность врачебному долгу.Также под ударом находятся газораспределительные станции и электроподстанции. Из-за повторных обстрелов сотрудники ЖКХ не могут приступить к ремонтным работам и их починить.По словам омбудсмена, все факты обстрелов фиксируются и Министерством иностранных дел России, и следственными органами в рамках уголовного дела, каждый пострадавший признается потерпевшей стороной в результате военной агрессии киевского режима. Аналогичную статистику ведет и сам уполномоченный по правам человека в Херсонской области, и прокуратура."Это надо фиксировать, потому что, уверен, рано или поздно, те, кто это творят, должны понести наказание. Это должен быть, считаю, международный трибунал. И причем не только киевский режим должен быть наказан, а и те, кто его спонсирует, те, кто планирует эти атаки, кто потакает этим преступлениям. Это ни что иное, как терроризм, когда обстреливаются автобусы, гражданские машины, рынки, больницы", - убежден Георгиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавшихОхотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на ХерсонщинеВСУ атаковали автобус в Херсонской области – погибли троеВСУ разбомбили жилой дом в Алешках – под завалами десятки людей
херсонская область
новые регионы россии
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144339372_266:0:1015:562_1920x0_80_0_0_09758381b46e85e6935e43fc0dacd2ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей георгиев, херсонская область, новые регионы россии, обстрелы всу, украина, россия, атаки всу
ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
ВСУ бьют по мирным жителям Херсонщины снарядами и взрывчаткой с поражающими элементами
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым
. В этом году обстрелы украинскими боевиками левобережья Херсонской области участились, причем ВСУ стали применять новые поражающие элементы. Об этом говорит статистика, которую в эфире радио "Спутник в Крыму"
привел уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев.
По его словам, обстрелы области происходят каждый день из разного вида оружия.
"В этом году мы фиксируем участившиеся обстрелы, причем самые изощренные в том плане, что применяются новые поражающие элементы, дистанционное минирование, противопехотные мины. Это, к сожалению, каждодневная наша реальность - от Голопристанского района и выше вдоль Днепра до границ Запорожской области. Страдает в первую очередь мирное население, гражданская инфраструктура", - сказал он.
Как рассказал Георгиев, за минувший год зафиксировано 1230 инцидентов, в которых погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля было 1093 обстрела, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.
"Имеем большое количество минно-взрывных травм, потому что применяются поражающие элементы, и шрапнель, и рубленная проволока. Буквально на днях обезвреживали в Каховке взрывное устройство, которое сбросил беспилотник. Оно было полностью начинено поражающими элементами", - отметил омбудсмен.
По его словам, если обстреливают Алешки, то дроны направляют с правобережья Херсона, если Кинбурнскую косу – то из Очакова.
При этом гражданские страдают при абсолютно жизненных, бытовых обстоятельствах: в Олешках женщина, работающая в огороде, пострадала от удара беспилотника, врач погиб в этом же населенном пункте от беспилотника ВСУ, туша пожар, вызванный другим украинским БПЛА.
"Хочу отметить нарушение гуманитарного международного права. Киевский режим и те, кто его спонсирует, на разных международных площадках, любят, рвя на себе последнюю вышиванку, кричать о том, что Россия нарушает международное право, Женевскую конвенцию и прочее. Если оператор украинского дрона видит, что у него садится батарейка, то ему все равно, куда сбрасывать, как использовать этот дрон", - заметил уполномоченный по правам человека в Херсонской области.
Он привел и другую статистику по пострадавшим объектам оказания медицинской помощи гражданскому населению.
"С начала 2024-го года 34 машины скорой помощи у нас попали под обстрел. Из них восемь не подлежат ремонту. Постоянно под обстрелом Алешковская ЦРБ, Новокаховская городская центральная больница, Каховская ЦРБ. Из последних двух случаев - прямое попадание по приемному покою Алешкинской больницы: дрон специально наводили, чтобы он попал в приемное отделение. И на прошлой неделе удар по операционному и хирургическим отделениям", - отметил спикер.
Георгиев подчеркнул самоотверженность медиков, которые продолжают трудиться в таких условиях, храня верность врачебному долгу.
Также под ударом находятся газораспределительные станции и электроподстанции. Из-за повторных обстрелов сотрудники ЖКХ не могут приступить к ремонтным работам и их починить.
По словам омбудсмена, все факты обстрелов фиксируются и Министерством иностранных дел России, и следственными органами в рамках уголовного дела, каждый пострадавший признается потерпевшей стороной в результате военной агрессии киевского режима. Аналогичную статистику ведет и сам уполномоченный по правам человека в Херсонской области, и прокуратура.
"Это надо фиксировать, потому что, уверен, рано или поздно, те, кто это творят, должны понести наказание. Это должен быть, считаю, международный трибунал. И причем не только киевский режим должен быть наказан, а и те, кто его спонсирует, те, кто планирует эти атаки, кто потакает этим преступлениям. Это ни что иное, как терроризм, когда обстреливаются автобусы, гражданские машины, рынки, больницы", - убежден Георгиев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: