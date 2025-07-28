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Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине
Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине
Нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его супруга и ребенок получили ранения. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T17:25
2025-07-28T17:25
владимир сальдо
новости
происшествия
херсонская область
врач
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его супруга и ребенок получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Николаю Костину было 75. Он остался в родном городе и до конца спасал жизни, подчеркнул губернатор."С начала года враг уничтожил почти 20 машин скорой помощи, не раз бил по Алешкинской больнице. Это не военные действия – это терроризм против тех, кто спасает людей. Светлая память доктору Костину", – написал глава региона.Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщал ранее Сальдо. До этого ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось. 4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погибВСУ ударили по районной больнице в Херсонской областиВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, врач
Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине

Нейрохирург Костин погиб при попадании снаряда ВСУ по его дому в Херсонской области

17:25 28.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНейрохирург Николай Костин
Нейрохирург Николай Костин
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его супруга и ребенок получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"ВСУ продолжают охоту на наших врачей. В Алешках украинский снаряд попал в дом нейрохирурга Николая Костина. Он погиб. Ранены его жена и сын", – сказано в сообщении.

Николаю Костину было 75. Он остался в родном городе и до конца спасал жизни, подчеркнул губернатор.
"С начала года враг уничтожил почти 20 машин скорой помощи, не раз бил по Алешкинской больнице. Это не военные действия – это терроризм против тех, кто спасает людей. Светлая память доктору Костину", – написал глава региона.
Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщал ранее Сальдо. До этого ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось. 4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.
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