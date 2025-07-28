https://crimea.ria.ru/20250728/okhotyatsya-na-vrachey-vsu-udarom-po-domu-ubili-neyrokhirurga-na-khersonschine-1148298377.html

Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине

Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Охотятся на врачей: ВСУ ударом по дому убили нейрохирурга на Херсонщине

Нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его супруга и ребенок получили ранения. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T17:25

2025-07-28T17:25

2025-07-28T17:25

владимир сальдо

новости

происшествия

херсонская область

врач

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Нейрохирург Николай Костин погиб в своем доме в Херсонской области при попадании снаряда ВСУ, его супруга и ребенок получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Николаю Костину было 75. Он остался в родном городе и до конца спасал жизни, подчеркнул губернатор."С начала года враг уничтожил почти 20 машин скорой помощи, не раз бил по Алешкинской больнице. Это не военные действия – это терроризм против тех, кто спасает людей. Светлая память доктору Костину", – написал глава региона.Боевики вооруженных формирований Украины практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке ударами из ствольной артиллерии, сообщал ранее Сальдо. До этого ВСУ атаковали ударным беспилотником машину скорой помощи в Каховке . По счастливой случайности в машине никого не оказалось. 4 июля украинский беспилотник атаковал приемное отделение Алешковской центральной районной больницы. Обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машину "скорой" в Запорожской области – водитель погибВСУ ударили по районной больнице в Херсонской областиВСУ ударили по больнице в Каховке – ранен мужчина

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новости, происшествия, херсонская область, врач